13 шайб закинули в хокейному матчі «Білий Барс» - «Кременчук»

Сегодня, 22:31 Просмотров: 0

«Кременчук» з дублями Кисельова і Серанова впевнено обіграв «Білий Барс» на виїзді

Сьогодні, 9 січня, у Білій Церкві матчем між місцевим «Білим Барсом» і «Кременчуком» завершився 26 тур чемпіонату Української хокейної ліги-Парі-Матч. Про це повідомляє пресслужба УХЛ.





«Білий Барс» - «Кременчук» 4:10 (2:4, 2:2, 0:4)

Шайби: 1:0 Алексюк (Симчук, Бабинець), 0:11; 2:0 Лєсников (Куцевич, Ядловський, -більш.), 1:36; 2:1 Грицьких (Гриценко, Толстушко, -більш.), 5:31; 2:2 Ворона (Гриценко, Толстушко, -більш.), 16:44; 2:3 Гриценко (Ворона, Грицьких, -більш.), 18:01; 2:4 Серанов (Григорян, Бондарук), 18:48; 2:5 Орлов (Пукс, Созонов), 21:39; 2:6 Кисельов (Григорян, Чердак), 24:58; 3:6 Бородай (Ядловський, Таран), 32:27; 4:6 Симчук (Бабинець, Благий), 35:59; 4:7 Кисельов (Бондарук), 48:23; 4:8 Серанов (Кисельов, Александров), 51:52; 4:9 Пукс (Созонов, Хрішпенц, -менш.), 57:11; 4:10 Толстушко (Ворона, Савченко), 58:18.

Білий Барс: Кучер (Пеленський); Алексюк (А) - Грицюк, Ядловський - Васильєв, Гребеник - Логач, Таран (А) -; Благой - Симчук - Бабинець, Грабовецький - Куцевич (К) - Лєсников, Середницький - Зозовський - Бородай, Шиманський - Панченко - Ромахін.

Кременчук: Новицький (Гордюшин); Бабрусев - Григорян, Хрішпенц - Александров, Грицьких - Толстушко, Горлушко - Роганов; Кисельов (К) - Серанов - Бондарук, Орлов - Пукс (А) - Созонов, Савченко - Гриценко (А) - Ворона, Чердак - Свищев - Варава.





Матч "барси" почали більш ніж впевнено, закинув у ворота В'ячеслава Новицького сраз дві шайби за перші півтори хвилини поєдинку - спочатку швидким голом відзначився Володимир Алексюк, а слідом за ним перевагу білоцерківців подвоїв Микита Лєсников. а далі свою силу в хід пустив «Кременчук», повністю заволодівши ситуацією на майданчику.





Оборону господарі тримали рівно до п'ятої хвилини, а потім, після шквалу атак від кременчужан, посипалися і пропустили відразу 4 шайби - в воротах Кирила Кучера відзначилися Грицьких, Ворона, Гриценко і Серанов. Таким чином, на першу перерву команди пішли з рахунком 4:2 на користь "городян".





У другому періоді ситуація в матчі перекинулася дзеркально першій двадцятихвилинці. Період також почався з швидкою шайби, однак на цей раз зусиллями Дмитра Орлова відзначилися "городяни", а відразу за ним, через 3 хвилини, закинув Микола Кисельов. За рахунку 2:6 не в свою користь "барси" взяли себе в руки і почали грати "першим номером", що принесло господарям дві закинуті шайби - в воротах В'ячеслава Новицького розписалися Денис Бородай та Михайло Симчук.





У заключному відрізку зустрічі команди суттєво зменшили швидкості, проте це не завадило кременчужанам ще 4 рази відзначитися у воротах "барсів", остаточно затвердивши своє лідерство в матчі. Таким чином, після шайб від Миколи Кисельова, Єгора Серанова, Олександра Пукса і Всеволода Толстушко на табло встановився рахунок 3:10 на користь колективу Олександра Савицького.





Відзначимо, що по ходу матчу в складі «Кременчука» по три очки заробили Олексій Ворона, Тимур Гриценко, Микола Кисельов і Всеволод Толстушко.





Наступний матч кременчужани також зіграють на виїзді.





P.S. І як родзинка до сьогоднішнього матчу - дрифт на льодовій арені "Айсберг".





Хокеїсти «Кременчука» Іоан Роганов і Віктор Тютченко пробивали буліт у ворота Дениса Сурканова, фігуристка Вікторія Гонтар майстерно виконувала елементи фігурного катання, а автомобілі влаштували пробіг прямо на льоду домашньої арени «Кременчука».







