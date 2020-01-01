За неделю в Кременчуге 6 детей заболели гриппом типа А

За первую неделю 2020 года в Кременчуге гриппом типа А заболели 6 детей. Диагноз «грипп» установлен с помощью экспресс-тестов. Об этом «Телеграфу» сообщила городской эпидемиолог, сотрудник кременчугского Центра лабораторных исследований Лариса Коровина.
Она отметила, что количество заболевших гриппом детей возросло. За последнюю неделю 2019 года (52 неделя) гриппом в Кременчуге заболел один ребенок – а за первую неделю 2020-го заболело сразу шесть малышей.
«ТелеграфЪ» спросил, был ли кто-то из заболевших детей вакцинирован от гриппа? Городской эпидемиолог ответила, что дети не были вакцинированы.
Все заболевшие гриппом малыши госпитализированы в инфекционное отделение Кременчугской городской детской больницы.
Всего же с начала эпидсезона (с октября 2019 года) гриппом в Кременчуге заболели 12 детей. У всех диагностирован грипп типа А. Девять из 12-ти – малыши в возрасте от 2 до 5 лет, ещё трое – возраст 8-12 лет.
«ТелеграфЪ» спросил городского эпидемиолога, о чем свидетельствует увеличение числа заболевших гриппом детей?
Лариса Коровина ответила:
Всего, по данным кременчугского Центра лабораторных исследований, с начала эпидсезона и по состоянию на первую неделю 2020 года, диагноз «грипп типа А» поставлен 13 кременчужанам – это 12 детей и один 58-летний горожанин.
На этот период в Кременчуге вакцинировано от гриппа 1272 человека.
Из них 253 – дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. 261 – люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания; 497 – медработники; 222 – категория «и другие» (граждане, принявшие решение вакцинироваться).
Вакцинация от гриппа не входит в перечень обязательных прививок из Календаря прививок – поэтому она не оплачивается из государственного бюджета, граждане платят за неё самостоятельно.
Если вы решили вакцинироваться или вакцинировать от гриппа ребенка, необходимо сходить на прием к семейному врачу или педиатру и получить направление на вакцинацию – и уже с направлением искать аптеку, в которой есть на данный момент вакцины от гриппа – в этом сезоне их две: французская «Ваксигрипп тетра» и корейская «Джиси флю», обе не первый год используются в Украине, французская – четырехкомпонентная, рассчитанная на четыре штамма гриппа, циркулирующие в этом году в Украине, но она дороже.
После покупки вакцины с вакциной и направлением семейного врача приходите в манипуляционный кабинет вашего ЦПМСП и делаете прививку.
Просто пойти в аптеку и купить вакцину не получится. Да и делать так не стоит. Семейный врач или педиатр ребенка должны удостовериться, что ни у вас, ни у ребенка в данный момент нет противопоказаний к вакцинации.