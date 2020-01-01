За неделю в Кременчуге 6 детей заболели гриппом типа А

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За первую неделю 2020 года в Кременчуге гриппом типа А заболели 6 детей. Диагноз «грипп» установлен с помощью экспресс-тестов. Об этом «Телеграфу» сообщила городской эпидемиолог, сотрудник кременчугского Центра лабораторных исследований Лариса Коровина.



Она отметила, что количество заболевших гриппом детей возросло. За последнюю неделю 2019 года (52 неделя) гриппом в Кременчуге заболел один ребенок – а за первую неделю 2020-го заболело сразу шесть малышей.



«ТелеграфЪ» спросил, был ли кто-то из заболевших детей вакцинирован от гриппа? Городской эпидемиолог ответила, что дети не были вакцинированы.



Все заболевшие гриппом малыши госпитализированы в инфекционное отделение Кременчугской городской детской больницы.



Всего же с начала эпидсезона (с октября 2019 года) гриппом в Кременчуге заболели 12 детей. У всех диагностирован грипп типа А. Девять из 12-ти – малыши в возрасте от 2 до 5 лет, ещё трое – возраст 8-12 лет.



«ТелеграфЪ» спросил городского эпидемиолога, о чем свидетельствует увеличение числа заболевших гриппом детей?

Лариса Коровина ответила:





– То, что на прошедшей неделе гриппом заболело уже 6 детей, говорит о том, что вирус типа А активно циркулирует среди жителей Кременчуга. И это несмотря на то, что в этом эпидсезоне городские показатели заболеваемости значительно ниже эпидпороговых. Мы констатируем, что в декабре 2019-го роста заболеваемости не было, этому способствовала и достаточно теплая погода без резких перепадов температур. Но следует помнить, что, по данным ВООЗ, вторая волна роста заболеваемости предположительно придется на конец января и начало февраля. Так что расслабляться пока не стоит. Хочу напомнить, что грипп типа А поражает чаще всего детей и людей трудоспособного возраста.





Всего, по данным кременчугского Центра лабораторных исследований, с начала эпидсезона и по состоянию на первую неделю 2020 года, диагноз «грипп типа А» поставлен 13 кременчужанам – это 12 детей и один 58-летний горожанин.



На этот период в Кременчуге вакцинировано от гриппа 1272 человека.

Из них 253 – дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет. 261 – люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания; 497 – медработники; 222 – категория «и другие» (граждане, принявшие решение вакцинироваться).



Вакцинация от гриппа не входит в перечень обязательных прививок из Календаря прививок – поэтому она не оплачивается из государственного бюджета, граждане платят за неё самостоятельно.



Если вы решили вакцинироваться или вакцинировать от гриппа ребенка, необходимо сходить на прием к семейному врачу или педиатру и получить направление на вакцинацию – и уже с направлением искать аптеку, в которой есть на данный момент вакцины от гриппа – в этом сезоне их две: французская «Ваксигрипп тетра» и корейская «Джиси флю», обе не первый год используются в Украине, французская – четырехкомпонентная, рассчитанная на четыре штамма гриппа, циркулирующие в этом году в Украине, но она дороже.



После покупки вакцины с вакциной и направлением семейного врача приходите в манипуляционный кабинет вашего ЦПМСП и делаете прививку.



Просто пойти в аптеку и купить вакцину не получится. Да и делать так не стоит. Семейный врач или педиатр ребенка должны удостовериться, что ни у вас, ни у ребенка в данный момент нет противопоказаний к вакцинации.