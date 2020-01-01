У Кременчуці кронують старі тополі на вулиці Генерала Родимцева

Сегодня, 17:27 Просмотров: 597 Комментариев: 1

Зараз, завдяки сприятливим погодним умовам, є можливість проводити санітарну обрізку та кронування дерев у різних мікрорайонах міста

У Кременчуці працівники комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» кронують старі тополі на вулиці Генерала Родимцева, які через велику парусність можуть бути небезпечними для людей. Як повідомляє пресслужба мерії Кременчука, зараз, завдяки сприятливим погодним умовам, є можливість проводити санітарну обрізку та кронування дерев у різних мікрорайонах міста.





Санітарна обрізка дерев проводиться з метою видалення сухих, гнилих або уражених хворобами гілок. При різких поривах вітру чи невеликому накопиченні снігу вони можуть зламатися та нанести шкоду людям, автівкам, лініям електропередач та будівлям, що знаходяться під ними.





При кронуванні дерев в основному видаляються гілки, які перехрещуються, порушують загальну форму крони дерева, а також ті, що створюють небезпеку та перешкоди.