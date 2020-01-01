В Кременчуге ребенок заболел гриппом типа А

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На прошедшей неделе (52 неделя) одному ребенку в Кременчуге диагностировали грипп типа А. Диагноз установлен с помощью экспресс-тестов. Ребенок находится в инфекционном отделении Кременчугской городской детской больницы. Об этом «Телеграфу» сообщила городской эпидемиолог, сотрудник кременчугского Центра лабораторных исследований Лариса Коровина.



Всего в этом эпидсезоне (начиная с октября 2019 года) грипп диагностировали у пяти кременчужан. Летальных случае нет.

В то же время медики обращают внимание кременчужан на то, что пятеро заболевших гриппом – это свидетельство того, что вирус циркулирует в Кременчуге. Передается грипп воздушно-капельным путем. В связи с этим медики рекомендуют по возможности (праздники все-таки) избегать мест с массовым скоплением людей (супермаркеты в первую очередь, а также общественный транспорт).



«Центр громадського здоров’я” МОЗУ сообщает, что 31 декабря 2019 года в Украине умер пациент, заболевший гриппом типа А.

Причина смерти – осложнения, вызванные гриппом. Пациент находился в группе риска (наличие хронических заболеваний, возраст старше 65 лет). Медики рекомендуют людям из групп риска вакцинироваться от гриппа, т. к. он может вызвать у них тяжелые осложнения хронических заболеваний. Как правило, именно осложнения становятся причиной смерти.



Статистика:

Всего, по данным «Центру громадського здоров’я», с начала эпидсезона (октябрь 2019 года), по состоянию на 3 января 2020 года, с диагнозом грипп в Украине госпитализировано 53 527 человек. 79% из них – дети.

С начала октября 2019 года по январь 2020-го в Украине вакцинировано от гриппа 227 417 человек.



По данным кременчугского Центра лабораторных исследований, в Кременчуге по состоянию на 2 января 2020 года вакцинировано от гриппа 1266 человек.





Из них 497 – медработники;

250 – дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет;

259 – люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, почек и др;

39 – кременчужане в возрасте старше 65 лет.

221 – граждене из категории «и другие» (взрослое население, самостоятельно принявшее решение о вакцинации).





Для сравнения: в Полтавской области за тот же период вакцинировано от гриппа 10508 человек:

2841 – медработники;

1495 – пациенты с хроническими заболеваниями;

903 – дети в возрасте от 6 месяцев до 5 лет;

622 – люди в возрасте старше 65 лет;

3677 – категория "и другие"