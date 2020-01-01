Весенняя зима: почему Новый год мы встречаем без снега

Сегодня, 08:37 Просмотров: 755 Комментариев: 4

Сказка «12 месяцев» уже не такая уж и сказка: на календаре декабрь, а найти подснежники в лесу не проблема. Погода сошла с ума, и зима выдалась не по-зимнему весенней. Природа путает тёплые декабрьские деньки с весной. В Кременчуге распускаются магнолия и сирень. Кременчужане в соцсетях вовсю делятся снимками весенней зимы. И постят на Фейсбуке воспоминания о снежных деньках, которые были в это же время, но пару лет назад.



Нынешнее декабрьское тепло побило все рекорды. И не только в Кременчуге. В новых Санжарах зацвели подснежники. В Запорожье распустились апрельские цветы – лесная фиалка. В Днепре зацвел северный лимон. Проснулись ромашки, виолы, тюльпаны и калина. Сразу в нескольких городах Украины появились фото с сакурой, которая цветет. А в Карпатах не смогли уснуть бедолаги медведи. В лесу запели птицы, перепутав зиму с весной. Горнолыжные курорты остались без снега.



Зима не пришла не только в Украину, но и в другие страны. В странах СНГ тоже все цветет. Даже Балтийское море на пару градусов теплее чем обычно. Досталось даже белым медведям на Чукотке. Лед не замёрз, и они не смогли уйти, как обычно, на охоту. 60 голодных мишек остались жить возле поселка: местные видят их из окон своих домов и не особенно рады соседству.





Люблю весну. Но не в середине декабря

В Украине зафиксировали температурный рекорд. Впервые за все 139 лет наблюдений максимальная температура воздуха в декабре превысила +15° тепла. Предыдущий рекорд был в 1989-м, тогда немного не дотянули до +11. А нынешний День Святого Николая стал самым тёплым с 1881 года. То есть за всю историю наблюдений нынешняя зима – самая тёплая. Такая температура нормальна для октября, но не первого месяца зимы. Тёплую сухую погоду сейчас к нам принесли юго-западные ветры, которые отвечают за поставку в Украину тёплого воздуха. Поэтому и в начале января нас ждет плюс: днем температура до 5 градусов тепла. А снег пока что можно увидеть только на прошлогодних фотках.



В целом, последняя пятилетка стала самой тёплой за весь период наблюдений. И тенденция к потеплению наблюдается уже не первый год: кременчужане делятся в соцсетях фотографиями, на которых видно, что бесснежное начало зимы для города уже не впервой.





Во Львове расцвели магнолия и калина





Аномальна зима: у Кременчуці готові розпуститися магнолія та бузок





Календулы в снегу. Конец декабря 2017 гола





Нас ждет четыре месяца лета и погода, как в Австралии

Ученые подсчитали, что если не убавить выбросы парниковых газов, то к концу века на планете температура повысится на +3,5 градуса. А каждый градус – это дополнительные 10 дней тепла. Такими темпами к концу столетия сдвинутся климатические зоны. Уже это десятилетие станет самым жарким за всю современную историю. В Украине до 2050 года средняя температура может вырасти на 1,5 градуса. А до конца столетия - на 3,3. И тогда у нас будет целых четыре месяца лета вместо трех. И в шлепках будем ходить четыре месяца, а не три.



Швейцарские ученые составили прогноз, по которому сотни городов “переедут” в субтропики, а некоторые вообще окажутся в неизведанных доныне климатических условиях. Проанализировали 520 крупных городов мира. Климатические условия в более 77% крупных городов мира изменятся: станет горячее. В 22% городов будут такие климатические условия, которых не испытывают ни в одном из крупных городов современности. Города в северном полушарии смещаются к более теплым условиям, в среднем на 1000 км на юг, а тропические города переходят к более сухим условиям. Это “пахнет” климатическими беженцами, которым придется переселяться севернее от своей адской жары.



В рейтинге климатической уязвимости Украина находится в зеленой, наиболее безопасной зоне. Мы занимаем 50-е место из 180 стран.

Согласно с моделью учёных, в Украину придут субтропики. В Киеве через 50 лет погода будет как в австралийской Канберре. Днепр станет теплым, как Тбилиси, а в Харькове погода будет похожа на румынский Бухарест. Степная зона Украины подвинется на север. Это грозит сосновым лесам, которым могут не понравиться такие метаморфозы.





Самый аномальный год







Самым теплым выдался не только декабрь. Октябрь тоже побил мировые рекорды. По данным исследователей, на конец октября средняя мировая температура была на 1,1 градуса выше, чем в доиндустриальной эпохе, в конце 18 века. Климатологи считают, что это тот самый вестник глобального потепления, к которому многие относятся довольно иронично. В Украине появились и другие весточки того самого потепления, кроме бесснежного начала зимы. Самое глубокое озеро Украины, Свитязь, резко обмелело. Оно ушло от берега на добрую сотню метров: там, где раньше были буйки, теперь можно пройти по колено. Кивают на потепление.



Метеорологи отмечают, что с декабря прошлого года по нынешний ноябрь все месяцы оказались теплее климатической нормы. Выдалась теплая весна. А в июне жара в Украине побила абсолютный рекорд: месяц стал самым жарким за все годы наблюдений. Почти полмесяца - около +30 градусов Цельсия - плюс-минус три градуса. Июль выглядел немного «блекло» на фоне июня. Но тогда «горела» от рекордной жары почти вся Европа, не давая забыть о «новой реальности» климата. К тому же пять месяцев подряд - с мая по сентябрь - сохранялась “чрезвычайная пожарная опасность”. В третьей декаде сентября на несколько дней резко похолодало со снижением среднесуточных температур на 2-6 ° ниже нормы, отмечались заморозки на почве и в воздухе. Зато в начале октября температура воздуха... снова повысилась (+1,9 - 6,7 градуса выше нормы).



Аномальная жара предвещает и аномальные морозы. Как объясняют климатологи, погода становится более экстремальной, и отклонения от норм значительно увеличиваются - и вовсе не обязательно в сторону повышения температуры. Меняются привычные для сезона потоки воздуха. Раньше погоду в Украине формировали потоки воздуха, идущие с запада на восток - с океана, даря достаточно мягкий климат. А сейчас все чаще в Украину залетает сухой горячий воздух с юга или холодный из Арктики. Именно поэтому теперь чаще бывают «качели» - волны чрезвычайного тепла или холода.





2019-й во всем мире

Январь - по данным NOAA, третий самый теплый в истории январь. И это при том, что в конце месяца прорвался арктический циклон.

Февраль: пятый теплый в истории февралей (данные NOAA).

Март: третий теплый в истории марта.

Апрель: второй самый теплый в истории апрелей (наблюдалась глобальная аномалия температуры на 0,99 градуса выше среднего уровня XX века, по данным NASA).

Июль: по данным NOAA и Европейской климатической службы Copernicus, июль 2019 обошел август 2016-го и стал рекордсменом температуры за всю историю наблюдений, побив предыдущий рекорд на 0,09 градуса.





Тает лёд - попадет Одессе

Какие города окажутся в зоне затопления



Стабильный плюс на планете угрожает вечной мерзлоте. Ледники тают, и от этого пострадают не только пингвины с белыми медведями, которым будет некуда деться. Часть Украины тоже в ближайшие 100 лет уйдет под воду. Ребята из “Экодії” составили карту будущего подтопления. Кременчуг не попал в их число. Но, по прогнозам экологов, не стоит покупать недвижимость в приморских городах, таких как Одесса или Херсон. Да и вообще берег морей под ударом: Коблево, Южное, Скадовск и другие населенные пункты на побережье Черного и Азовского морей. Переселение ждет 100 тысяч украинцев.





Что за дела?

Атмосферу нагревает концентрация СО2 – того самого углерода, который выделяется при сжигании ископаемого топлива. Это промышленные выбросы и автовонючки. Сейчас концентрация парниковых газов достигла уровня, который был 2-3 млн лет назад. А за последние тридцать лет прирост увеличился более чем на 40%. Чем больше выбросов – тем теплее на планете. Страны подписали так называемое Парижское соглашение, по которому стараются не допустить глобального потепления больше чем на 1,5°C. Для этого страны должны уменьшить выбросы парниковых газов, отказаться от угля, перейти на экодвигатели. Но все больше пока на бумаге: на последней конференции ООН по климату не пришли ни к какой конкретике о том, как именно страны собираются уменьшать выбросы. И не выделили денег бедным странам на борьбу с этим самым потеплением. Для борьбы с изменениями климата не хватает политической воли: не поднимается рука увеличить стоимость угля, прекратить инвестиции в нефтяные компании, повысить налогообложение выбросов углерода. Но страны-европейки договорились между собой прекратить дыметь к 2050 году.









Страны одна за другой устанавливали «национальные рекорды»

В Анголе наблюдалась самая высокая из когда-либо зафиксированных температур за месяц в феврале.

В Кении установлена самая высокая температура апреля, 20 апреля в Мандере столбик термометра достиг значения 41,6 градуса.

Австралия побила свой предыдущий рекорд самого жаркого лета.

25 июля Бельгия побила свой предыдущий рекорд, зафиксировав температуру 40,6 градуса.

28 июня Франция также побила свой предыдущий рекордный уровень температуры в 44,1 градуса Цельсия - в Карпентрас температура поднялась до 44,3 градуса.

25 июля Германия побила свой температурный рекорд: Немецкая служба погоды зарегистрировала результат в 41,5 градуса.

Нидерланды побили свой температурный рекорд за всю историю наблюдений. 25 июля была зафиксирована температура 40,4 градуса.

Польша установила июньский температурный рекорд.

20 мая во Вьетнаме был побит рекорд самой высокой температуры мая. Новое рекордное значение - 42,8 градуса.





Как поменяется климат к 2050 году: многие города «переедут» в субтропики