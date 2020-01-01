Происшествия

В Кременчуге автомобиль BMW «подустал» и «прилёг на спину» отдохнуть на обочине

Сегодня, 18:34 Просмотров: 3 214 Комментариев: 6

А всё потому, что водитель не справился с управлением

Сегодня, 3 января, в Кременчуге на улице Богдана Хмельницкого автомобиль BMW «подустал» и «прилёг на спину» отдохнуть на обочине. Как сообщила пресс-служба патрульной полиции города, 47-летний водитель BMW не справился с управлением, после чего автомобиль съехал на обочину и перевернулся.


К счастью, ни водитель, ни пассажиры не пострадали. Но, несмотря на это, на место происшествия всё равно выехала бригада скорой медицинской помощи, чтобы осмотреть участников ДТП.


На месте события работают патрульные полицейские. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

2
Автор: Катерина Турубара Источник фото: патрульная полиция Кременчуга
Теги: ДТП перевернулся автомобиль BMW

Комментарии: 6

12
ЯмЩик:
Сегодня, 18:38

превышение скорости ??? лысая резина?


+5
321
Маэстро:
Сегодня, 18:50

Цитата: Телеграф

В Кременчуге автомобиль BMW «подустал» и «прилёг на спину» отдохнуть на обочине

Не хорошо так смеятся над чужим горем. Может и аукнутьсяdisappointed_relieved


-2
2 302
ИМХО:
Сегодня, 19:03

Как говорит наш шеф - если человек ..., то это на долго!


-3
321
Маэстро:
Сегодня, 19:16

Цитата: ИМХО

Как говорит наш шеф - если человек ..., то это на долго!

А на шеф говорит: От сУмы и от тюрьмы не зарекайся.

И еще говорит: Не суди да не судим будешь!


-1
268
Andron777:
Сегодня, 19:48

Цитата: Маэстро

Цитата: Телеграф

В Кременчуге автомобиль BMW «подустал» и «прилёг на спину» отдохнуть на обочине

Не хорошо так смеятся над чужим горем. Может и аукнутьсяdisappointed_relieved

Не будеш літати як бешений не аукнеться...


+5
200
Volvoвод:
Сегодня, 22:15

Торопыги никогда не критикуют гонсчегов, так как это камень в собственный огород, а собачья психика может от этого пострадать. Они вспоминают тюрьму, суму, не суди да не судим будешь, вместо того чтобы вспомнить ПДД. Но в этом есть и "плюс": чем гонсчегов больше - тем потом их меньше.


+1
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