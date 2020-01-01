В Кременчуге автомобиль BMW «подустал» и «прилёг на спину» отдохнуть на обочине

Сегодня, 3 января, в Кременчуге на улице Богдана Хмельницкого автомобиль BMW «подустал» и «прилёг на спину» отдохнуть на обочине. Как сообщила пресс-служба патрульной полиции города, 47-летний водитель BMW не справился с управлением, после чего автомобиль съехал на обочину и перевернулся.
К счастью, ни водитель, ни пассажиры не пострадали. Но, несмотря на это, на место происшествия всё равно выехала бригада скорой медицинской помощи, чтобы осмотреть участников ДТП.
На месте события работают патрульные полицейские. Обстоятельства происшествия устанавливаются.