На Полтавщині шахраї видурили у людей понад мільйон гривень

Сегодня, 17:54 Просмотров: 1 006 Комментариев: 1

Потерпілі вносили передоплату за товар, який у результаті не отримували. Якщо ви стали жертвою цієї афери - зверніться до СБУ

Служба безпеки України блокувала у Полтавській області схему масштабного обкрадання людей через мережу Інтернет. Про це повідомляє пресслужба відомства.





12 мешканців регіону налагодили шахрайський механізм. Зловмисники розміщували на сайтах оголошень неправдиву інформацію про начебто продаж автомобілів, сільськогосподарської та побутової техніки, мобільних телефонів. Покупці перераховували гроші на один з банківських рахунків підставних осіб як передоплату. Проте товари замовники не отримували.



Протиправна діяльність аферистів завдала збитків громадянам на загальну суму понад 1 мільйон гривень.





Під час 25 обшуків у помешканнях та автомобілях організаторів угруповання правоохоронці виявили банківські картки, комп’ютерну техніку, зброю та інші речові докази незаконних дій. Наразі вирішується питання щодо здійснення повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу.





СБУ просить всіх потерпілих звертатися за номерами телефонів: 0532-51-18-38, 068-858-13-03 або особисто за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 39.





Викриття зловмисників проводилось спільно зі слідчим поліції під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області.