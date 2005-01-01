5 операцій з лапароскопії зробили у пологовому будинку Кременчука

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У кременчуцькому пологовому будинку за минулий рік ургентно зробили кілька операцій з лапароскопії. Як повідомив директор перинатального центру Радомир Сербін, у пологовому будинку вже зробили перші 5 операцій.





- Ми першими зробили ургентну лапароскопію. Усі роблять планово, а ми ургентно у будь-який час доби, - додав Сербін.





За його словами, у пологовому будинку також збільшать кількість гістероскопій.





*Лапароскопія - загалом, лапароскопію визначають як метод хірургії, який передбачає огляд черевної порожнини і таза з метою інтраопераційної діагностики складних клінічних випадків. Тобто це метод медичної діагностики із застосуванням елементів операції та оптичних приладів.