Жан Беленюк, який представляє Кременчук, у трійці найсильніших борців світу

Сегодня, 16:36 Просмотров: 221 Комментариев: 1

Народний депутат України став третім у переліку кращих борців минулого року

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який представляє Полтавську область та Кременчук зокрема, став лауреатом премії «Борець року 2019». Про це повідомила пресслужба Федерації греко-римської боротьби України, посилаючись на Міжнародну федерацію греко-римської боротьби, вільної боротьби та жіночої боротьби (United World Wrestling).





Жан Беленюк став третім за результатами 2019 року. Третю сходинку він ділить з російським борцем Мусою Євлоєвим. Друге місце посів японський борець Ота Шинобу, а перше - угорець Віктор Лерінц.





Переможців премії обрали на основі їхніх виступів у рейтингових турнірах 2019 року, континентальних чемпіонатах і чемпіонатах світу. За перше місце передбачений грошовий приз у сумі 30 тис. швейцарських франків, за друге - 20 тис., за третє - 10 тис. швейцарських франків.