Цього року пасажирських рейсів з аеропорту «Полтава» не буде

Сегодня, 16:03 Просмотров: 364 Комментариев: 1

За підрахунками спеціалістів, на реконструкцію та капітальний ремонт злітно-посадкової смуги аеропорту «Полтава» необхідно близько 200 мільйонів гривень

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов розповів про доцільність функціонування аеропорту «Полтава».





- Я вважаю, що такий стратегічний об’єкт як аеропорт потрібен Полтаві. Так само вважають і депутати Полтавської обласної ради. Цього року ми виділили 6 мільйонів гривень, щоб і надалі утримувати аеропорт, – повідомив Олег Синєгубов. – Але пасажирських рейсів з аеропорту «Полтава» в 2020 році не буде. Я переконаний, що полтавці мають це знати.





Основною причиною відсутності рейсів зараз є і залишається стан злітно-посадкової смуги аеропорту. Вона, за словами голови Полтавської облдержадміністрації, не відповідає жодним критеріям для прийому літаків.









- Компанія, яка здійснила кілька рейсів із Полтави до Єгипту та Туреччини в 2019 році, коли перевірила стан смуги, була налякана, бо ці польоти могли закінчитися трагічно. По-перше, смуга не розрахована на прийом таких бортів ні за шириною, ні за довжиною, ні за якістю. По-друге, під тиском літаків злітна смуга просіла й вкрилася тріщинами, – сказав Олег Синєгубов.





За підрахунками спеціалістів, на реконструкцію та капітальний ремонт злітно-посадкової смуги аеропорту «Полтава» необхідно близько 200 мільйонів гривень. Голова Полтавської облдержадміністрації повідомив, що обласний бюджет таку суму не витримає. Розповів, що звертатиметься за допомогою до Президента та Прем’єр-міністра України, щоб мати змогу отримати фінансування за державними програмами. Питання огорожі, опалення терміналу та інші влада області може вирішити самостійно.





Очільник Полтавщини також повідомив, що під час перевірки використання коштів, наданих аеропорту «Полтава» на відновлення роботи, були виявлені факти зловживань. За ними відкрите кримінальне провадження.