Цього року пасажирських рейсів з аеропорту «Полтава» не буде

За підрахунками спеціалістів, на реконструкцію та капітальний ремонт злітно-посадкової смуги аеропорту «Полтава» необхідно близько 200 мільйонів гривень
Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов розповів про доцільність функціонування аеропорту «Полтава».
Основною причиною відсутності рейсів зараз є і залишається стан злітно-посадкової смуги аеропорту. Вона, за словами голови Полтавської облдержадміністрації, не відповідає жодним критеріям для прийому літаків.
За підрахунками спеціалістів, на реконструкцію та капітальний ремонт злітно-посадкової смуги аеропорту «Полтава» необхідно близько 200 мільйонів гривень. Голова Полтавської облдержадміністрації повідомив, що обласний бюджет таку суму не витримає. Розповів, що звертатиметься за допомогою до Президента та Прем’єр-міністра України, щоб мати змогу отримати фінансування за державними програмами. Питання огорожі, опалення терміналу та інші влада області може вирішити самостійно.
Очільник Полтавщини також повідомив, що під час перевірки використання коштів, наданих аеропорту «Полтава» на відновлення роботи, були виявлені факти зловживань. За ними відкрите кримінальне провадження.