З'явився календар з кременчужанином Романом Борміновим

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Всі кошти, отримані з продажу календаря, підуть на підтримку перших Всеукраїнських трансплантаційних ігор, які відбудуться вже цього року

ГО Національний рух «За трансплантацію» випустив календар «Мої чужі органи» на 2020 рік, який популяризує донорство та має надихнути тих, хто вагається чи необхідно боротися за своє життя з донорським органом. Серед героїв є кременчужанин Роман Бормінов.











Всі кошти, отримані з продажу календаря, підуть на підтримку перших Всеукраїнських трансплантаційних ігор, які відбудуться вже цього року.



Цей календар є ексклюзивом на просторах України, у жодному вітчизняному виданні ви не побачите реальних людей, яким трансплантація подарувала життя. Не просто подарувала, а дала можливість вийти на новий виток, що дарує нові можливості, почуття, яскраві моменти, нову історію.



На кожній сторінці календаря ви знайдете для себе натхнення жити, творити, мріяти!







Хто і кому може подарувати такий календар.