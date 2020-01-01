Кременчуг

З'явився календар з кременчужанином Романом Борміновим

Сегодня, 15:25 Просмотров: 449

  

Всі кошти, отримані з продажу календаря, підуть на підтримку перших Всеукраїнських трансплантаційних ігор, які відбудуться вже цього року

ГО Національний рух «За трансплантацію» випустив календар «Мої чужі органи» на 2020 рік, який популяризує донорство та має надихнути тих, хто вагається чи необхідно боротися за своє життя з донорським органом. Серед героїв є кременчужанин Роман Бормінов.


Шанс на життя: як трансплантація нирки двічі врятувала життя кременчужанину


 


Всі кошти, отримані з продажу календаря, підуть на підтримку перших Всеукраїнських трансплантаційних ігор, які відбудуться вже цього року.


Цей календар є ексклюзивом на просторах України, у жодному вітчизняному виданні ви не побачите реальних людей, яким трансплантація подарувала життя. Не просто подарувала, а дала можливість вийти на новий виток, що дарує нові можливості, почуття, яскраві моменти, нову історію.


На кожній сторінці календаря ви знайдете для себе натхнення жити, творити, мріяти! 


 


Хто і кому може подарувати такий календар.

  • Пацієнт - своїм лікарям: кардіологу, нефрологу, гепатологу, хірургу, реаніматологу - це може бути як подяка за щоденну працю або як мета, якої треба прагнути.
  • Лікар - своїм колегам - хто зрозуміє цей посил краще, ніж люди, що рятують життя.
  • Родичі реципієнта - пацієнтові, що очікує - як підтримку в очікуванні, ілюстрацію, що неможливе можливо!
  • Пацієнт, що очікує - родичам - як підтвердження, що після пересадки життя триває і примножується.
  • Батьки - дітям-пацієнтам - як наочний приклад, що операція дарує можливість не просто жити, а й займатися спортом.
  • Всі - всім - як популяризацію донорства органів!
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Автор: Альона Душенко
Теги: футбол календар трансплантация Роман Бормінов
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