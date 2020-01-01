Біля зупинки «Міський сад» сталася ДТП (додано)

Сегодня, 14:40 Просмотров: 2 073 Комментариев: 1

Сьогодні, 3 січня, у Кременчуці біля зупинки «Міський сад» сталася ДТП. На місце події прибули патрульна поліція та «швидка».





За інформацією патрульної поліції Кременчука, учасники ДТП - Toyota RAV4 та ВАЗ. Водія ВАЗу оглядають медики. На місці працюють патрульні поліцейські, встановлюють обставини.





Додано: за попередньою інформацією від Кременчуцького відділу поліції, спочатку проінформували про ДТП без потерпілих, але потім чоловіку за кермом кросоверу стало зле, його госпіталізували. Чоловік у результаті ДТП травм не отримав.





Додано: від патрульної поліції стала відома попередня інформація, що машина Toyota RAV4 рухалася на вулицю Троїцьку зі сторони проспекту Свободи, ВАЗ їхав Хорольською, виїжджав на перехрестя. ВАЗ мав пропустити кросовер, та вирішив «проскочити». Відбулося зіткнення.





