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У Кременчуці зменшили вартість опалення на 21%  за грудень для абонентів «Теплоенерго»

Сегодня, 14:30 Просмотров: 1 355 Комментариев: 1

 

Перерахунок буде відображений у платіжках за січень

У Кременчуці зменшать вартість опалення на 21%  за грудень для абонентів комунального підприємства «Теплоенерго». Таке рішення ухвалив виконком на засіданні 3 січня. Вартість гарячої води у платіжках зменшиться на 20%.


Як пояснив мер Кременчука Віталій Малецький, ціна газу зменшилася, відтак споживачі мають платити «чесну справедливу ціну за тепло і гарячу воду».


Гончарук пообіцяв зниження сум у платіжках за тепло до 30%


Як пояснив керівник КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний, після коригування вартість гігакалорії теплової енергії складе 1537 грн (чинний тариф -  1799,94 грн – для тих, хто уклав нові угоди з КП «Теплоенерго», а для тих, хто користується послугами за старими угодами – 1949,29 грн). За інформацією Віталія Одношевного, люди побачать перерахунок у платіжних документах за січень. Опалення 3-кімнатної квартири за грудень обійдеться в середньому менше на 512 грн, ніж за тарифом до перерахунку, повідомив він.


Кубометр гарячої води коштуватиме 90 грн замість 113 грн (зниження на 20%).


Потім платежі коригуватимуть щомісяця до кінця опалювального сезону залежно від ціни на газ. Сума перерахунку буде у платіжці окремим рядком.


Виконком також рекомендував знизити вартість послуг підприємствам, що не є комунальними – ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» і ТЕЦ вагоназаводу. 10 січня виконком має розглянути проєкт рішення про тариф на виробництво для ТЕЦ КВБЗ.


Рішення про зниження вартості опалення приймалося з голосу і на момент ухвалення проєкт не був оприлюднений на сайті міської ради.

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Автор: Татьяна Донченко Источник фото: Економічна правда
Теги: опалення гаряча вода Теплоенерго тариф

Комментарии: 1

622
pro:
Сегодня, 15:05

А Коломойского контора не скоро снизит.. Чихал он на ваши рекомендации! Оно ж при власти счас!


+2
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