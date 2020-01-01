У Кременчуці зменшили вартість опалення на 21% за грудень для абонентів «Теплоенерго»

Сегодня, 14:30 Просмотров: 1 355 Комментариев: 1

Перерахунок буде відображений у платіжках за січень

У Кременчуці зменшать вартість опалення на 21% за грудень для абонентів комунального підприємства «Теплоенерго». Таке рішення ухвалив виконком на засіданні 3 січня. Вартість гарячої води у платіжках зменшиться на 20%.





Як пояснив мер Кременчука Віталій Малецький, ціна газу зменшилася, відтак споживачі мають платити «чесну справедливу ціну за тепло і гарячу воду».









Як пояснив керівник КП «Теплоенерго» Віталій Одношевний, після коригування вартість гігакалорії теплової енергії складе 1537 грн (чинний тариф - 1799,94 грн – для тих, хто уклав нові угоди з КП «Теплоенерго», а для тих, хто користується послугами за старими угодами – 1949,29 грн). За інформацією Віталія Одношевного, люди побачать перерахунок у платіжних документах за січень. Опалення 3-кімнатної квартири за грудень обійдеться в середньому менше на 512 грн, ніж за тарифом до перерахунку, повідомив він.





Кубометр гарячої води коштуватиме 90 грн замість 113 грн (зниження на 20%).





Потім платежі коригуватимуть щомісяця до кінця опалювального сезону залежно від ціни на газ. Сума перерахунку буде у платіжці окремим рядком.





Виконком також рекомендував знизити вартість послуг підприємствам, що не є комунальними – ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» і ТЕЦ вагоназаводу. 10 січня виконком має розглянути проєкт рішення про тариф на виробництво для ТЕЦ КВБЗ.





Рішення про зниження вартості опалення приймалося з голосу і на момент ухвалення проєкт не був оприлюднений на сайті міської ради.