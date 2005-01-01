Кременчужанку оштрафували за торгівлю на тротуарі поблизу ринку «Аврора»

Сегодня, 14:01 Просмотров: 732

За несанкціонований продаж овочів та фруктів вона повинна буде сплатити 340 гривень

Кременчужанка Наталія продавала овочі й фрукти у невідведеному для цього місці на проспекті Лесі Українки — на тротуарі, чим порушила правила благоустрою Кременчука. Через це 6 грудня 2019 року на жінку склали адміністративний протокол, котрий розглядали на останньому засіданні адмінкомісії.



Наталія розповіла членам комісії, що 20 років торгує як приватний підприємець на ринку «Аврора», де у неї було два кіоска. За словами жінки, ринок розпався через те, що там була дорога оренда за місце. Після цього, аби якось виживати, Наталія почала вести торгівлю на тротуарі.



Члени комісії наклали на жінку мінімальний можливий штраф — 20 неоподатковуваних мінімумів (340 гривень) — та взяли з неї обіцянку, що кременчужанка більше не займатиметься несанкціонованою торгівлею.