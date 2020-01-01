В выходные осадки в Кременчуге ожидаются в тёмное время суток

Сегодня, 09:40 Просмотров: 226

В первый уикенд января (как и на Новый год) в Кременчуге снова будут хороводить снег с дождём, правда, осадки ожидаются в тёмное время суток. Днём в субботу и воскресенье синоптики обещают сухую погоду.





По данным Gismeteo, снег с дождём пройдут в Кременчуге в ночь с субботы на воскресенье, а также в воскресенье вечером. В дневное время в городе будет сухо: в субботу, 4 января, следует ожидать переменной облачности, а в воскресенье, 5 января, - пасмурного неба на протяжении всего дня. Воздух прогреется от -2°С до +4°С.





Как прогнозирует Sinoptik, на выходных в городе небо будет затянуто облаками, мелкий мокрый снег пройдёт ночью с 4 на 5 января, а в целом осадков не предвидится. Температурные показатели: от -1°С до +3°С.





Что касается Ventusky, он обещает небольшой дождь только в ночь с субботы на воскресенье, а в целом выходные пройдут без осадков. В основном будет держаться пасмурная погода, но в субботу, 4 января, в районе обеда кременчужан могут порадовать несколько солнечных часов. Столбики термометром покажут от -1°С до +2°С.