За неправильне паркування водіїв хочуть штрафувати на 34 тисячі гривень

Сегодня, 10:32 Просмотров: 1 403 Комментариев: 8

Мова йде про необґрунтовані стоянку та зупинку на місці для осіб з інвалідністю

Нардепи хочуть суттєво підвищити покарання для водіїв, які необґрунтовано паркуються на місці для осіб з інвалідністю. Ця норма прописана в законопроєкті №2628 від 19.12.2019.





Хочуть частково змінити статтю 122 Кодексу України про адмінправопорушення. Наразі зупинка чи стоянка машин на місцях для водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), або неправомірне використання розпізнавального знака «Водій з інвалідністю» може вилитися у штраф від 1020 до 1700 гривень. У законопроєкті пропонують збільшити штраф у розмірі 34 тисяч гривень.