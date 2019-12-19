Происшествия

За неправильне паркування водіїв хочуть штрафувати на 34 тисячі гривень

Сегодня, 10:32 Просмотров: 1 403 Комментариев: 8

 

Мова йде про необґрунтовані стоянку та зупинку на місці для осіб з інвалідністю

Нардепи хочуть суттєво підвищити покарання для водіїв, які необґрунтовано паркуються на місці для осіб з інвалідністю. Ця норма прописана в законопроєкті №2628 від 19.12.2019.


Хочуть частково змінити статтю 122 Кодексу України про адмінправопорушення. Наразі зупинка чи стоянка машин на місцях для водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю (крім випадків вимушеної стоянки), або неправомірне використання розпізнавального знака «Водій з інвалідністю» може вилитися у штраф від 1020 до 1700 гривень. У законопроєкті пропонують збільшити штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

7
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: парковка инвалид

Комментарии: 8

1 452
Marshall:
Сегодня, 10:39

крім випадків вимушеної стоянки

вот вам и лозейка.

а пешеходам никто поднять штрафы не хочет? депутаты меняются, президенты меняются, да что там... поколения меняются, а штрафы за переход на красный как были 17-85грн так и остаются... Микола Янавичь обзавидовался бы такой стабильности...


+14
141
rjitdjuj1117:
Сегодня, 11:16

не хочу обидеть инвалидов но в основном эти места всегда на 90% пустые возле всех магазинов, а реально негде парканутся иногда


+2
1 336
ankrem:
Сегодня, 11:17

а в случае как на фото множить на 2


+8
178
Піддубна Оксана:
Сегодня, 11:27

Никогда не парковалась в местах для инвалидов, но 34 тыс - это занадто, тем более, что есть лазейка для взяток!

Неужели это и есть одна из первоочередных реформ для роста ВВП?

Если так и дальше пойдёт, то в стране останутся одни инвалиды.


+5
1 491
Хатаб:
Сегодня, 12:52

Цитата: Marshall

... поколения меняются, а штрафы за переход на красный как были 17-85грн так и остаются... 

 

І навіть це не працює. Не пам`ятаю, щоб пішоходів штрафували.


+5
117
didi_1953:
Сегодня, 12:54

[quote=Піддубна Оксана]

Никогда не парковалась в местах для инвалидов, но 34 тыс - это занадто, тем более, что есть лазейка для взяток!

Неужели это и есть одна из первоочередных реформ для роста ВВП?

Если так и дальше пойдёт, то в стране останутся одни ин[quote=rjitdjuj1117]

не хочу обидеть инвалидов но в основном эти места всегда на 90% пустые возле всех магазинов, а реально негде парканутся иногда

[/quote][quote=Піддубна Оксана]

Никогда не парковалась в местах для инвалидов, но 34 тыс - это занадто, тем более, что есть лазейка для взяток!

Неужели это и есть одна из первоочередных реформ для роста ВВП?

Если так и дальше пойдёт, то в стране останутся одни инвалиды.

[/quote]Возле Новой линиий сплошь и рядом ОДНИ ИНВАЛИДЫ,которым,извините за сленг,впадлу пройти лишний метр.

 


-1
55
Kremen.Club:
Сегодня, 13:48

Не надо 34000. Вполне достаточно 1700, но неотвратимо. Возле АТБ на рынке постоянно кто-то да стоит на месте для инвалидов. Площадки там две, по обе стороны от входа. "Обилетили" на одной площадке, перешли на вторую. Пока на второй обилечивали, на первой опять встали. И так по кругу. За день несколько десятков постановлений написать как с куста. С момента открытия магазина почти год, нарушители есть всегда, а патрули за это время видел пару раз, учитывая, что там бываю почти каждый день.



Цитата: rjitdjuj1117

не хочу обидеть инвалидов но в основном эти места всегда на 90% пустые возле всех магазинов, а реально негде парканутся иногда

И? Радуйся, что твое место дальше от входа :)


+1
276
sure:
Сегодня, 13:59

Лучше бы нарисовали разметку на разворотах на улице Киевской, а то уже поголовно разворачиваются по встречке и искренне верят что они разворачиваются согласно правил.


0
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