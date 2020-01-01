За неделю в Кременчуге 517 детей заболели ОРВИ. 14 госпитализировано

Сегодня, 11:15 Просмотров: 650

По данным кременчугского Центра лабораторных исследований, за прошедшую неделю (52 неделя) в Кременчуге зафиксировано 517 случаев заболевания детей ОРИ (острыми респираторными инфекциями). 14 детей госпитализированы.

Наибольшее количество среди них составляют малыши в возрасте от месяца до 4 лет. Таких 9. Ещё пятеро – дети 5-14 лет.



Из 517 детей, заболевших ОРИ, 221 – школьники.





Показатель заболеваемости среди школьников на прошедшей неделе составил 1029,2 на 100 тысяч населения. Это на 41,7% ниже эпидпорогового показателя для школьников. Так что продолжение каникул из-за карантина им не грозит.

Медики также отмечают, что показатель заболеваемости школьников на прошедшей неделе (52 неделя) на 33,6% ниже показателя предыдущей (51-й).

28 декабря школьники ушли на каникулы, в период каникул, как правило, показатели заболеваемости ОРВИ снижаются.



В целом же за прошедшую неделю ОРИ заболели 649 кременчужан (зарегистрированные случаи).

Показатель заболеваемости составляет 296,2 на 100 тысяч населения. Это на 68% ниже эпидпорогового показателя (925,7 на 100 тыс. нас.). Кроме того, это на 25,1% ниже показателя заболеваемости предыдущей недели (51-й).



Из 649 зарегистрированных случаев острых респираторных инфекций 517 приходится на детей. Таким образом 79,7% всех заболевших – дети.



Также на прошедшей неделе у одного из малышей диагностировали грипп типа А. Ребенок находится в инфекционном отделении Кременчугской городской детской больницы.





Статистика:

За аналогичный период (52 неделя) в Полтавской области зарегистрировано 4326 случаев ОРИ. 2927 из заболевших – дети. Это 67,7% от общего количества заболевших. Наибольшее количество ОРИ зарегистрировано у детей 5-14 лет.





Самые высокие показатели заболеваемости ОРИ в городах Полтаве и Горишних Плавнях.



(Данные предоставлены кременчугским Центром лабораторных исследований)