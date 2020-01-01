В центре Кременчуга поймали 19-летнего водителя Mitsubishi с липовыми документами

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На свидетельстве о регистрации транспортного средства не было необходимых голограмм, а шрифт не соответствовал установленному образцу

В ночь на 4 января в центре Кременчуга, на улице Соборной, патрульные полицейские остановили за нарушение Правил дорожного движения 19-летнего водителя на автомобиле Mitsubishi. По данным полиции, молодой человек предоставил им для проверки свидетельство о регистрации транспортного средства с признаками подделки – на документе не было необходимых голограмм, а шрифт не соответствовал установленному образцу.





Поскольку в действиях молодого человека были признаки нарушения, предусмотренного ст. 358 Уголовного кодекса («Подделка документов»), то его передали следственно-оперативной группе полиции.