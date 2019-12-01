На Новый год в Кременчуге будет дождь с мокрым снегом и сильным ветром

Сегодня, 08:59 Просмотров: 2 251

На Новый год в Кременчуге будет идти дождь, который, возможно, перейдёт в мокрый снег, также ожидаются порывы ветра, что достигнут 24-26 м/с.





Sinoptik утверждает, что во вторник, 31 декабря, будет немного солнечных часов, а в основном день станет пасмурным. Ближе к вечеру пойдёт дождь, который ночью в среду, 1 января, сменится мокрым снегом. Из-за замерзания осадков на поверхности земли образуется гололёд, поэтому водителям следует быть осторожными за рулём, а пешеходам - при переходе дороги и на тротуарах. Вместе с тем возможны порывы ветра, которые достигнут 15-25 м/с. Воздух прогреется от 0°С до +6°С.





Ventusky не обещает много осадков в Новый год, только изредка на протяжении 31 декабря и 1 января возможен небольшой дождь. Но вместе с тем этот сайт прогнозирует сильный ветер в Кременчуге на ближайшие два дня, до 26 км/ч. Температура будет колебаться в пределах от -1°С до +3°С.





Что касается Gismeteo, этот погодный портал сообщает, что в городе в первой половине вторника, 31 января, будет царить ясная погода. А вечером пойдут дожди, под которыми Кременчуг будет мокнуть всё 1 января. Максимальная скорость ветра составит

16 м/с, наиболее ветренным днём окажется среда, 1 января. Столбики термометров покажут от -2°С до +4°С, а во вторник, 31 января, днём может потеплеть до +6°С.