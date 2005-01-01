Происшествия

В Кременчуге патрульная полицейская пришла на работу пьяная

Сегодня, 08:18 Просмотров: 3 495 Комментариев: 5

Выдула в «Драгер» 1,1 промилле

Утром 30 декабря патрульная полицейская из кременчугского батальона пришла на работу в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил командир батальона патрульной полиции Александр Борзенко, нетрезвую подчинённую выявил во время утреннего инструктажа помощник командира роты. Оружия ей не выдали и отправили на освидетельствование. Полицейская выдула в «Драгер» 1,1 промилле алкоголя в крови.

 

По словам Александра Борзенко, девушка работает со старта патрульной полиции в Кременчуге (2016 год) – после этого случая её уволят. Инициировано служебное расследование по выявленному факту и его причинам.

10
Автор: solod
Теги: патрульная полиция пьяный

Комментарии: 5

2 297
ИМХО:
Сегодня, 08:39

Всех их стоит проверить на наличие психотропных веществ в крови! И не експрес-методом, а полным развёрнутым анализом крови!!!

Много чего интересного увидит Борзенко для себя)))

____

Да, они тоже "человеки", но "человеки" - которые с других спрашивают за аналогичные проступки!


+18
892
D:
Сегодня, 08:39

Ну, здрасьте - приехали! На что она расчитывала?. Если это первый раз - понятно. А если нет - значит знали напарники....Это уже хуже...


+8
2 250
Dmitriys:
Сегодня, 09:38

Ну бывает. Хотя сейчас скажут нет мы не когда не  приходили на работу выпившие.  


0
197
Volvoвод:
Сегодня, 10:12

Сейчас для увеличения показателей будут своих отправлять в топку, хотя не факт что и раньше таких ситуаций небыло. Просто видать смутные времена настали.


+4
165
Akilbupser:
Сегодня, 10:53

Вспомните нашу милицию и перекреститесь! blush


+4
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