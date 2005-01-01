В Кременчуге патрульная полицейская пришла на работу пьяная

Сегодня, 08:18 Просмотров: 3 495 Комментариев: 5

Утром 30 декабря патрульная полицейская из кременчугского батальона пришла на работу в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил командир батальона патрульной полиции Александр Борзенко, нетрезвую подчинённую выявил во время утреннего инструктажа помощник командира роты. Оружия ей не выдали и отправили на освидетельствование. Полицейская выдула в «Драгер» 1,1 промилле алкоголя в крови.

По словам Александра Борзенко, девушка работает со старта патрульной полиции в Кременчуге (2016 год) – после этого случая её уволят. Инициировано служебное расследование по выявленному факту и его причинам.