На Полтавщині в ДТП загинув водій і травмувалося двоє пасажирів

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29 грудня близько 13.00 в Хорольському районі, на 228 км автодороги «Київ–Харків-Довжанський», поблизу села Ковтуни, зіткнулися Volkswagen Passat під керуванням 58-річного мешканця Полтавської області та BMW X7 під керуванням 41-річного харків’янина, який рухався позаду у попутному напрямку.





Як повідомляє пресслужба поліції Полтавщини, водій Volkswagen загинув на місті. Пасажирів цього ж автомобіля - 58 річну дружину водія та 9-річну онуку - з різними травмами госпіталізували до Хорольської ЦРЛ.





Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).





Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.