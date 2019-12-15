«Кременчукводоканал» купує реагенти на 14 мільйонів: пристрасті серед конкурентів на тендері

Сегодня, 15:05 Просмотров: 435 Комментариев: 3

Водоканал дискваліфікував одного з учасників – ТОВ «Дезситема», і тепер він домагається дискваліфікації двох інших, подавши скаргу а Антимонопольний комітет

Коштовна закупівля може не відбутися

Напередодні Нового року розгорілися пристрасті довкола тендеру на комплексну закупівлю реагентів, який проводить КП «Кременчукводоканал». Очікувана вартість закупівлі складає 14,6 млн грн (14 615 886,67 грн). На цю суму підприємство хоче купити такі товари:

хлор рідкий – 100 т;

гіпохлорит натрію марки «А» - 15 т;

гіпохлорит натрію марки «Б» - 45 т;

гідроксихлорид алюмінію – 550 т (розподіляється на товар 1 – 300 т та товар 2 – 250 т);

розчин залізовмісного коагулянту на основі сульфату заліза (III) – 120 т.

Аукціон на реагенти, які переможець тендеру поставить протягом 2020 року, має відбутися 3 січня. Та наразі дискваліфікований учасник - ТОВ «Дезсистема» 23 грудня подав скаргу до Антимонопольного комітету. Скаржник вимагає дискваліфікації й інших учасників, його конкурентів – ТОВ «Євротех-Інжиніринг» та НПП «Лаваль». У своїй скарзі до АМКУ ТОВ «Дезсистема» вказує, що їхні тендерні пропозиції також не відповідають умовам тендерної документації, визначеним замовником. 27 грудня АМКУ прийняв до розгляду заяву ТОВ «Дезсистема». Якщо наразі дискваліфікують бодай одного учасника із двох допущених до торгів, то коштовну закупівлю визнають такою, що не відбулася.









Чому скаржник просить дискваліфікувати всіх





Тендер оголошений на так званих європорогах (відкриті торги з публікацією англійською мовою) передбачають обов’язковий етап прекваліфікації. На цьому етапі КП «Кременчукводоканал» і дискваліфікувало ТОВ «Дезсистема». Причина дискваліфікації, вказана у протоколі – учасник не надав документи про право власності або користування обладнанням, механізмами, будівлями, спорудами, приміщеннями та документи на право власності (користування) транспортними засобами, що будуть задіяні у виконанні замовлення.





Наразі скаржник вказує, що його конкурент ТОВ «Євротех-Інжиніринг» також не надав у складі ТД (тендерної документації) документи, що підтверджують право власності на обладнання. А також не в повному обсязі надав документи, що підтверджують виконання аналогічного договору.





За змістом скарги, аналогічні претензії і до тендерної пропозиції НПП «Лаваль» - відсутні документи, що підтверджують право власності на обладнання. Також скаржник зазначає, що НПП «Лаваль» подало у складі тендерної пропозиції Свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів (на одне авто), яке дійсне до 15.12.19 року, тобто є недійсним на час проведення аукціону.





До закупівлі – багато питань

Додамо, що уже на етапі роз’яснень один із потенційних учасників заявляв про дискрмінаційні вимоги тендерної документації. Зокрема, акцентував умов на тому, що замовник (КП «Кременчукводоканал») проводить закупівлю на 6 товарів без поділу на лоти, що зменшує коло учасників тендеру.





«Враховуючи, що принципом здійснення публічних закупівель є добросовісна конкуренція серед учасників та запобігання корупційним діям і зловживанням, просимо вас повідомити перелік компаній, які мають змогу та мають досвід постачання усіх хімічних реагентів, які зазначені у Додатку 4 до ТД. Дана інформація не є конфіденційною та замовником повинен бути проведений моніторгинг ринку для визначення чи існують такі постачальники»,- цитуємо звернення до «Кременчукводоканалу».





У відповідь «Кременчукводоканал» зазначив, що жоден з товарів не є ексклюзивним і не обмежує потенційне коло учасників. Інформацію про дані власного моніторингу не надав.





У цьому ж зверненні за роз’ясненнями також йдеться, що раніше замовник раніше не оголошував закупівлю розчину залізовмісного коагулянту на основі сульфату заліза (III). Але у ТД вимагає надання документів, що підтверджують проведення лабораторних досліджень таких реагентів та промислових випробувань на очисних спорудах КП «Кременчукводоканал». На думку запитувача, такі вимоги теж зменшують коло потенційних учасників закупівлі та є дискримінаційними і мають бути виключені з ТД. Натомість КП «Кременчукводоканал» пояснив обов’язковість лабораторних та промислових досліджень кожного зразка коагулянту на основі сульфату заліза (III) «необхідністю оцінки впливу даного коагулянту на хімічний склад зворотної (очищеної стічної води), яка потрапляє в Камянське водосховище р. Дніпро».





Наразі вищезгадані умови замовник залишив у тендерній документації.





Про те, чим завершиться закупівля на 14 мільйонів, ми повідомимо в наступних публікаціях. Додамо, що за даними аналітичної системи YouControl, один із учасників, допущених до аукціону – НПП «Лаваль» (м. Дніпро) має у своїй історії невиконання зобов’язань – так, з вини цього постачальника було розірвано не менше 5% укладених договорів (за поточний рік і два попередні роки). Основний вид діяльності компанії – неспеціалізована оптова торгівля.





Інший допущений до аукціону учасник ТОВ «Євротех Інжиніринг» - теж з м. Дніпро. Його основний вид діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель. Тобто обидва учасники - посередники, скаржник – також. Виробники хімічних реагентів на тендер не прийшли.



