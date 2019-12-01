Происшествия 53-річний кременчужанин «під мухою» роз'їжджав містом Сегодня, 14:04 Просмотров: 796 Доки не натрапив на патрульних 29 грудня на провулку Вишневому патрульні зупинили за порушення ПДР Nissan, водій якого був «під мухою».

Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, 53-річний водій «задув» 1,68‰. 3 Автор: Руслана Горгола



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