53-річний кременчужанин «під мухою» роз'їжджав містом

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Доки не натрапив на патрульних
29 грудня на провулку Вишневому патрульні зупинили за порушення ПДР Nissan, водій якого був «під мухою».
Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, 53-річний водій «задув» 1,68‰.