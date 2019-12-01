Кременчуг

Працівники КАТП 1628 у Кременчуці скаржаться, що їм дали аванс частинами – ні з чим святкувати (додано)

Сегодня, 13:01 Просмотров: 951 Комментариев: 7

 

Керівництво підприємства обіцяє розрахуватися до 7 січня

Працівники КАТП 1628 – комунального підприємства, яке займається вивезенням сміття у місті, скаржаться, що аванс на підприємстві за грудень дали частинами, що зовсім не радує напередодні новорічних свят.


- Дали від 210 до 1300 гривень, кому як дали. Зараз дали під розписку знову мізер. Хоча аванс 2600 гривень, - повідомив один з працівників.


Директор КТП 1628 Сергій Шиян пояснив, що затримка авансу пов’язана із затримкою бюджетного фінансування. За словами Сергія Шияна, термін виплати зарплати на підприємстві – до 7 числа кожного місяця. Він каже, що в цей термін підприємство повністю повністю погасить борг за грудень.


- З нами обіцяють до 7 числа розрахуватися повністю, - каже він про бюджетні борги.


Нагадаємо, дірка в міському бюджеті Кременчука на кінець року сягає 260 млн грн – такою є інформація міськфінуправління. Передбачалося, що новий 2020 рік місто розпочне з боргами.


Ситуація із затримкою зарплати на КАТП 1628 виникає не вперше. Так, у вересні працівники підприємства навіть пригрозили сміттєвим страйком, якщо з ними не розрахуються.


Додано:

Як повідомив Сергій Шиян додатково, на підприємстві з власних ресурсів (не за рахунок бюджету) виплатили матеріальну допомогу напередодні Нового року, щоб нікого не залишити на свята із сумою 200-300 гривень. 


- Позавчора, у останній банківський день, усі кошти підприємства, які були, ми доплатили до рівних частин, 1400-1500 гривень. Але доплачували як фінансову допомогу, за заявою (працівника - ред.). Хто хотів - отримав до 1400 гривень як фінансову допомогу. Зарплату видати вже не могли - відомості на неї лежать у казначействі. Тому люди отримували фіндопомогу. Залишалося 84 чоловіка, які отримали по 200-300 гривень. Кожному телефонували, касир сидів до останнього у суботу та видавав гроші.  Були люди, яким телефонували, але вони сказали, що чекатимуть на зарплату, - прокоментував директор КАТП 1628. 


0
Автор: Татьяна Донченко
Теги: КАТП 1628 зарплата аванс

Комментарии: 7

217
Кавоман:
Сегодня, 13:03

Хай шмарклі дякують


+2
565
antikola:
Сегодня, 13:23

затримка авансу пов’язана із затримкою бюджетного фінансування
так вот ты какой, экономический рост в 40%!!!smile  я очень доволен тем, что происходит на НПЗ и других предприятиях, где большинство "по приколу" проголосовало за зеленого писюниста. Проголосовавшие должны в полной мере ощутить всю прелесть "хуже не будет". Вот дырку в бюджете и будете намазывать на хлеб.


-1
302
Fedyaev_D:
Сегодня, 15:50

антиколя! То есть ты хочешь сказать, что радуешся чьим-то проблемам? Судя из твоих высказываний тебе хорошо если кому-то плохо? Ну и работать на НПЗ ты теперь ни ногой. Тебе ж там не по феншую будет. 


+6
565
antikola:
Сегодня, 16:28

Цитата: Fedyaev_D
ты хочешь сказать, что радуешся чьим-то проблемам
нет федя, не чьим то, а конкретно тех, кто голосовал не головой, а желудком, или еще какими то частями тела, еще тех кому "по-приколу" и "хуженебудет". Я рад, что они сами оказались в ответе за свои действия прямо, а не косвенно.
Цитата: Fedyaev_D
Судя из твоих высказываний тебе хорошо если кому-то плохо?
судя из моих высказываний, как я говорил перед выборами-так и получилось.
Цитата: Fedyaev_D
Ну и работать на НПЗ ты теперь ни ногой. Тебе ж там не по феншую будет. 
ну не нпз же единым как говорится....



-4
2 028
evil:
Сегодня, 16:38

Цитата: Fedyaev_D
антиколя! То есть ты хочешь сказать, что радуешся чьим-то проблемам?

80% (в том числе) работников КАТП 1628 посадили на трон недалекого квартального полудурка. Все, что сейчас происходит, это следствие их выбора. На этих 80% так же лежит ответсвенность за все действия всего квартального кодла.

antikola имеет полное право тыкать носом избирателей простуженной крысы в последствия "их выбора", как шкодливого котенка в ссаные тряпки...Бо  вони РОБЛЯТЬ ЦЕ РАЗОМ!


-5
302
Fedyaev_D:
Сегодня, 16:59

Я могу конкретно сказать за себя. Я голосовал против порошенко и его принципов управления государством. 


0
565
antikola:
Сегодня, 17:42

Цитата: Fedyaev_D
голосовал против порошенко
еще один-лишьбынепорох.Ну и как в следующий раз лишьбынезелень?



Цитата: Fedyaev_D
его принципов управления государством. 
а какие принципы вам не понравились?



а первый раз видимо не за зеленого голосовал...


+2
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх