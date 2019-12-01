Працівники КАТП 1628 у Кременчуці скаржаться, що їм дали аванс частинами – ні з чим святкувати (додано)

Сегодня, 13:01 Просмотров: 951 Комментариев: 7

Працівники КАТП 1628 – комунального підприємства, яке займається вивезенням сміття у місті, скаржаться, що аванс на підприємстві за грудень дали частинами, що зовсім не радує напередодні новорічних свят.





- Дали від 210 до 1300 гривень, кому як дали. Зараз дали під розписку знову мізер. Хоча аванс 2600 гривень, - повідомив один з працівників.





Директор КТП 1628 Сергій Шиян пояснив, що затримка авансу пов’язана із затримкою бюджетного фінансування. За словами Сергія Шияна, термін виплати зарплати на підприємстві – до 7 числа кожного місяця. Він каже, що в цей термін підприємство повністю повністю погасить борг за грудень.





- З нами обіцяють до 7 числа розрахуватися повністю, - каже він про бюджетні борги.





Нагадаємо, дірка в міському бюджеті Кременчука на кінець року сягає 260 млн грн – такою є інформація міськфінуправління. Передбачалося, що новий 2020 рік місто розпочне з боргами.





Ситуація із затримкою зарплати на КАТП 1628 виникає не вперше. Так, у вересні працівники підприємства навіть пригрозили сміттєвим страйком, якщо з ними не розрахуються.





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Як повідомив Сергій Шиян додатково, на підприємстві з власних ресурсів (не за рахунок бюджету) виплатили матеріальну допомогу напередодні Нового року, щоб нікого не залишити на свята із сумою 200-300 гривень.





- Позавчора, у останній банківський день, усі кошти підприємства, які були, ми доплатили до рівних частин, 1400-1500 гривень. Але доплачували як фінансову допомогу, за заявою (працівника - ред.). Хто хотів - отримав до 1400 гривень як фінансову допомогу. Зарплату видати вже не могли - відомості на неї лежать у казначействі. Тому люди отримували фіндопомогу. Залишалося 84 чоловіка, які отримали по 200-300 гривень. Кожному телефонували, касир сидів до останнього у суботу та видавав гроші. Були люди, яким телефонували, але вони сказали, що чекатимуть на зарплату, - прокоментував директор КАТП 1628.



