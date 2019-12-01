Працівники КАТП 1628 – комунального підприємства, яке займається вивезенням сміття у місті, скаржаться, що аванс на підприємстві за грудень дали частинами, що зовсім не радує напередодні новорічних свят.
Директор КТП 1628 Сергій Шиян пояснив, що затримка авансу пов’язана із затримкою бюджетного фінансування. За словами Сергія Шияна, термін виплати зарплати на підприємстві – до 7 числа кожного місяця. Він каже, що в цей термін підприємство повністю повністю погасить борг за грудень.
Нагадаємо, дірка в міському бюджеті Кременчука на кінець року сягає 260 млн грн – такою є інформація міськфінуправління. Передбачалося, що новий 2020 рік місто розпочне з боргами.
Ситуація із затримкою зарплати на КАТП 1628 виникає не вперше. Так, у вересні працівники підприємства навіть пригрозили сміттєвим страйком, якщо з ними не розрахуються.
Як повідомив Сергій Шиян додатково, на підприємстві з власних ресурсів (не за рахунок бюджету) виплатили матеріальну допомогу напередодні Нового року, щоб нікого не залишити на свята із сумою 200-300 гривень.
- Позавчора, у останній банківський день, усі кошти підприємства, які були, ми доплатили до рівних частин, 1400-1500 гривень. Але доплачували як фінансову допомогу, за заявою (працівника - ред.). Хто хотів - отримав до 1400 гривень як фінансову допомогу. Зарплату видати вже не могли - відомості на неї лежать у казначействі. Тому люди отримували фіндопомогу. Залишалося 84 чоловіка, які отримали по 200-300 гривень. Кожному телефонували, касир сидів до останнього у суботу та видавав гроші. Були люди, яким телефонували, але вони сказали, що чекатимуть на зарплату, - прокоментував директор КАТП 1628.