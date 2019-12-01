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Свято наближається: 3,74‰ «задув» водій у Кременчуці

Сегодня, 12:03 Просмотров: 288

 

Вміст алкоголю у організмі чоловіка перевищував допустиму норму у майже 19 разів

29 грудня на вулиці Миколаївський патрульні зупинили автівку, водій якої мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.


Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, вміст алкоголю у організмі чоловіка перевищував допустиму норму у майже 19 разів. 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пьянство за рулем ст.130
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