Свято наближається: 3,74‰ «задув» водій у Кременчуці

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Вміст алкоголю у організмі чоловіка перевищував допустиму норму у майже 19 разів

29 грудня на вулиці Миколаївський патрульні зупинили автівку, водій якої мав явні ознаки алкогольного сп'яніння.





Як повідомляє пресслужба патрульної поліції, вміст алкоголю у організмі чоловіка перевищував допустиму норму у майже 19 разів.