Олені, ельфи та чарівники на велосипедах заполонили Кременчук

Сегодня, 11:02 Просмотров: 349

Близько 100 любителів велоспорту взяли участь у новорічному костюмованому велопробігу, про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука.





У Кременчуці вже стало доброю традицією проводити костюмовані велопробіги до різних свят. 29 грудня близько 100 любителів спорту та активного відпочинку взяли участь у костюмованому велопробігу, присвяченому Новому року. Учасники заходу у новорічних костюмах та з новорічною атрибутикою проїхали від центральної прохідної ПАТ «Кредмаш» вулицею Соборною та фінішували на площі Перемоги біля головної новорічної ялинки Кременчука.