Кременчуг, Спорт, Кременчуг

Олені, ельфи та чарівники на велосипедах заполонили Кременчук

Сегодня, 11:02 Просмотров: 349

  

Новорічний велопробіг пройшов центральними вулицями міста

Близько 100 любителів велоспорту взяли участь у новорічному костюмованому велопробігу, про це повідомляє пресслужба мерії Кременчука. 


У Кременчуці вже стало доброю традицією проводити костюмовані велопробіги до різних свят. 29 грудня близько 100 любителів спорту та активного відпочинку взяли участь у костюмованому велопробігу, присвяченому Новому року. Учасники заходу у новорічних костюмах та з новорічною атрибутикою проїхали від центральної прохідної ПАТ «Кредмаш» вулицею Соборною та фінішували на площі Перемоги біля головної новорічної ялинки Кременчука.

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Автор: Альона Душенко Источник фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: велопробег
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