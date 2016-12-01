В очікуванні великих змін: Астрологічний прогноз на 2020 рік

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Овен (21.03–20.04)

Найближчі місяці будуть швидкоплинні та насичені подіями. У вас не буде ані плану, ані правил, на які можна орієнтуватися. Залишається лише діяти сміливо, вірити в свої здібності, шукати прийнятні шляхи і, найголовніше, не втрачати енергії і темпу. Багато хто жахнувся від такої перспективи, але типовий Овен вважає за краще діяти, а не сидіти на місці. У кінцевому підсумку перемога буде, як і завжди, за вами.





В особистому ж житті, навпаки, ситуація виявиться не настільки жорсткою, чому ви, безсумнівно, будете раді. Виникне величезна спокуса нічого не робити в найважливіших для вас відносинах, залишити цей роман як рятівну гавань, де можна сховатися і перепочити, поки зовні вирують баталії. Але в цьому році змінюється все, і особисте життя тут не виняток – готуйтеся, вас чекають напружені моменти. Їхньою причиною стане бажання вашого партнера розвивати, рухати відносини вперед – і нерозуміння, чому ви чините опір. Літо мине в палких суперечках, але вже до осені ваші позиції зблизяться – і ви як і раніше будете разом. Перша половина року буде спокійнішою. У березні, а потім у червні на вас чекають приємні моменти. Насолодіться ними.





Всі плани, що стосуються кар'єрного росту, в цьому році перекреслені через масштабні зміни. Потрясіння, які доведеться пережити в кінці року, майже напевно спрямують вас іншим шляхом – можливо, навіть змусять змінити рід діяльності. Будьте до цього готові!





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Тілець (21.04–21.05)





У часи будь-яких потрясінь Телець відсиджується на своїй території, серед знайомих предметів і облич – вичікує, поки життя не повернеться в спокійне русло. Найчастіше ця стратегія виявляється виграшною, та лишень не в цьому році. Від зіткнення з 2020-м втекти не вдасться. Найчутливішим для вас стане усвідомлення, що сам фундамент вашого життя похитнувся і ось-ось завалиться. Майбутнє, до якого ви так прагнули, належить епосі, що відходить; а нова ера буде зовсім іншою. На всі переконання і принципи, той «джентльменський набір» речей, що становив для вас із друзями «правильний спосіб думок», також чекають неминучі зміни. Вас чекає внутрішня боротьба, спроби намацати нову опору – в соціальному, політичному та інших планах, – яка дасть вам відчуття надійності, пошуки безпечного місця, де ви знову зможете пустити коріння

Незграбний процес розставання з минулим виразно простежується і на особистому фронті. Відкриті питання спливуть знову, вимагаючи остаточного дозволу, перш ніж ви зможете вступити у цьому році в нову еру. Незадовго до дня народження й одразу після нього ви відчуєте значимість моменту – саме зараз ви прощаєтеся з колишнім «я» й миритеся з тим, що майбутнє буде зовсім іншим.





Незважаючи на всі події навколо вас, зміни в роботі, у вас є можливість не лише просуватися вперед, але і крокувати службовими сходами вгору. Найсприятливішою буде перша половина року, особливо в квітні, коли ваша активність принесе відчутні плоди. Поки ви рухаєтеся вперед, прагнучи чогось нового, а не намагаєтеся чіплятися за минуле, все буде в порядку!





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Близнюки (22.05–21.06)





Новий рік несе з собою масштабні зміни – в цьому немає жодного сумніву, – а з ними і зовсім інші перспективи на майбутнє. Все це не може не радувати, адже ви обожнюєте новизну і різноманітність і завжди тягнулися до чогось досі небаченого. Доведеться відкинути всі думки про вигоду та кар'єру і задуматися, що ви по-справжньому любите робити і чому. Зрозуміти це не так вже й просто, і до кінця року ви як мінімум тричі будете занурюватися в роздуми, намагаючись розібратися в собі. Швидше за все, ви вирішите, що найважливіше для вас не статус, не гроші і навіть не рід діяльності. Залишаються лише емоційні, навіть сентиментальні мотиви – і це, звичайно, викликає у вас ще більше роздратування. Але все це «самокопання» аж ніяк не порожня трата часу – коли в жовтні-листопаді з туману почне вимальовуватися щось конкретне, ви будете знати, хто ви і чого хочете, а це дозволить зробити правильний вибір на довгий час уперед.





У царині відносин прийдешній рік, схоже, складатиметься з низки компромісів. Навесні і влітку вас чекає парочка місяців щастя; можливо, ви просто втомилися сперечатися і сваритися, але не виключено, що нарешті знайшовся варіант, що влаштовує обидві сторони.





У плані роботи і кар'єри цей рік здатний навіть перевершити ваші очікування - варто лише пам'ятати, що важко досягти всього й одразу.





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Рак (22.06–23.07)





У будь-якому починанні від вас чекатимуть першого кроку. Так, ви звикли діяти другим номером, реагувати на ходи опонентів, вирішуючи, чи варто їх проігнорувати, чинити опір чи кидатися в контратаку лише після того, як вдалося уважно проаналізувати ситуацію. Зараз же доведеться брати ініціативу на себе, і не від випадку до випадку, а постійно.





Питання взаємовідносин стануть для вас ключовою проблемою року. Які б обставини не склалися у вас на особистому фронті - любов, спільне життя, або легка інтрижка, - їм судилося змінитися. Зовсім не обов'язково, що відносини урвуться - але тривати як раніше вони не зможуть, як би вам того не хотілося. Часи змінюються, і нам доводиться змінюватися разом із ними; чим більше ви чините опір, тим сильніше буде тиск ззовні, з яким, врешті-решт, доведеться поступитися.





Цей рік також надзвичайно важливий для вас в плані кар'єри. Вам належить виступити в зовсім іншій ролі, тому, крім зусиль, які доведеться докласти, щоб не здати позиції, необхідно буде ще й заново переглянути всю свою діяльність. Тримайтеся – адже ви здатні на багато чого! З точки зору фінансів найсприятливішими мають стати травень і вересень.





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Лев (24.07–23.08)





Підхід Лева до життя заснований на силі, легкості, гарній поінформованості. Ви чітко розумієте, що робите, займаєтеся цим вже давно і добре знаєте свою справу. Все це означає, що найчастіше вас супроводжує успіх. Ви досконало освоїли свою територію і не виходите за її межі. Зазвичай, коли ситуація складається не на вашу користь, ви просто перечікували несприятливий період, проте зараз, коли зовнішні планети знаходяться далеко від вашого знаку і не повернуться в найближчі кілька років, часу на очікування у вас немає. Подобається вам це чи ні, але такий стан справ стане нормою, і до нього доведеться пристосовуватися. Вам належить вивчити нові правила гри, завести нові знайомства, освоїти додаткові навички, і кращий спосіб зробити це – зануритися в круговерть подій, віддатися течії життя. Так, це не дуже вам властиво, але повірте: в нинішньому році, коли навколо змінюється буквально все, це найправильніший шлях. Не беріться робити все і одразу; намагайтеся розбити задачу на безліч дрібних кроків. До вас повернеться колишня впевненість, і в результаті перехід в нову еру пройде майже безболісно.





Ані ви, ані ваш партнер не захочете робити якісь нові кроки і намагатися розвинути відносини – якщо це не відбудеться само собою. Поки що насолоджуйтесь моментом, а там подивимося...





Для кар'єри найважливішим стане початок літа, коли ви майже зважитеся кинути справу, над якою довго і наполегливо працювали. Ви просто втомилися – влаштуйте собі перепочинок і поверніться до питання в липні. Побачите – все буде добре! У фінансових питаннях не ризикуйте у квітні й червні; інвестиції у майбутнє варто відкласти до жовтня.





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Дiва (24.08–23.09)





Настає ваш час! Сприятливою атмосферою рік цілком і повністю зобов'язаний незвичайному поєднанню Юпітера і Сатурна в Діві. Обидві планети знаходяться в тій частині гороскопу, що відповідає за самовираження; якщо досі ви грали роль Діви, яка живе тихим і нудним життям, не здатної на яскравий і гучний вчинок, – то в цьому році у вас є чудова можливість здивувати не лише всіх оточуючих, а й себе.





Вплив планет благотворно позначиться і на особистому житті. У вас проявиться нова, досі небачена сміливість – результат впевненості, яку несе Юпітер, і похмурої сексуальності Плутона. Коли ця пара зійдеться навесні і знову в кінці року, ви одразу ж відчуєте в собі зміни. Не минуть вони непоміченими і для вашого супутника. Якщо ви поки ще самотні, з сонячним затемненням в кінці липня в ваше життя цілком може прийти хтось новий, а взаємний потяг обіцяє бути сильним і яскравим. З приходом осені бурхливі події літа вщухнуть.





На роботі вас чекають нескінченні дискусії про те, чим ви зайняті і чи правильно дієте – багато слів і мало діла – і ви, зі свіжими силами й енергією, мимоволі починаєте нудьгувати. Зосередьтеся на тому, що чекає вас попереду, в 2021-му.





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Терези (24.09–23.10)





У цьому році ви починаєте все з чистого аркуша. Не просто намагаєтеся взятися за справи, з якими возилися вже цілу вічність, а влаштовуєте повне перезавантаження. Нова робота, новий роман, ймовірно, нове місце. І в цьому криється головна відмінність. Зміни зачеплять ваш фундамент – житло й близьких людей. Чинити опір їм марно, тому краще прийняти зміни як даність.





У тому, що стосується взаємин, найважливішою опорою стане період з квітня по червень. Спочатку ваш головний роман обіцяє розвиватися гладко, але в той момент, коли ви вже готуєтеся зв'язати себе відносинами надовго, запал раптом вичерпується і ви кажете «ні». Мабуть, ви самі здивовані і, головне, не розумієте, в чому саме полягає проблема. У травні-червні ви наполегливо намагаєтеся розібратися, що ж пішло не так. Можливо, хай вас і влаштовує спільне життя в повсякденному плані, йому все ж бракує чіткого напрямку, мети, здатної задовольнити в довгостроковій перспективі. Не виключено, що ви зав'яжете новий роман, не бажаючи повторювати колишніх помилок. Швидше за все, мова йде про стару любов, де ви обидва робите все можливе, щоб виправити ситуацію. Що б там не було, чим далі ви зайдете в змінах, тим кращим виявиться результат.





На роботі вам також варто готуватися до серйозних змін. Влітку відкриється чудова можливість просунутися по службі, і ви проведете тижні в роздумах, погоджуватися чи ні.





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Скорпiон (24.10–22.11)





Жоден ваш вчинок не залишиться без уваги Сатурна, який відзначить, оцінить, поправить, обмежить і змусить вас переробити все заново. Все це не може не приводити до сказу, тому стежте за своїми емоціями. Але варто трохи звикнути й усвідомити, наскільки це йде вам на користь, і ви з радістю змиритеся як з додатковим навантаженням, так і зі стилем вашої планети-покровителя. Там, де з Сатурном Плутон виявляє приблизну стриманість, в компанії Юпітера він поводиться діаметрально протилежним чином. Ну, а коли присутні всі три дійові особи, і Плутон спочатку скований по руках і ногах, а потім раптово вільний робити все що хоче, – чекай чогось цікавого. Так, цей рік точно запам'ятається надовго.





Ви будете шукати повний, необмежений вихід своїм емоціям; але відносини, засновані лише на пристрасті й гніві, позбавлені пауз, коли можна спокійно відпочити, на практиці виявляться нестерпними. Протягом кількох літніх тижнів вас будуть долати палкі суперечки – на тлі не менш бурхливих подій. Можливо, єдине, чого бракує відносинам, – це приємних моментів, проведених разом.





Спільна присутність Сатурна і Плутона в цьому році майже гарантує успіхи в кар'єрі. Для цього доведеться неабияк потрудитися, але справа за нагородою не стане - адже Сатурн, при всій своїй суворості, незмінно справедливий. Серпень і вересень складуться вдало: ви будете впевнені, що ситуація цілком і повністю в ваших руках, але не варто розслаблятися.









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Стрiлець (23.11–21.12)





Новий рік влаштований за принципом «все або нічого». Доведеться залишити всі старі звички і відкритися чомусь новому. Так, вам уже доводилося робити щось подібне, але зазвичай була можливість приміряти нове життя на себе, прикинути, чи дійсно воно вам подобається, перш ніж остаточно поривати з минулим. На цей раз потрібно зважитися на зміни з самого початку, змирившись з тим, що назад дороги немає. Риси, властиві Стрільцям, залишаться з вами. Чесність, відкритість, рішучість завжди чинити правильно – як і раніше ваші козирі. Чи зміниться світ навколо, і те, як ви збудуєте в ньому своє нове життя, покаже, наскільки важливі для вас власні цінності і переконання. Можливо, ви станете жити простіше, економніше витрачаючи ресурси і виробляючи менше відходів; або вирішите перейти на менш престижну роботу, щоб звільнити час для інших гідних справ... Навколо відбуваються масштабні зміни – питання лише в тому, як зберегти вірність непорушним для Стрільця принципам у 20-х роках.





На особистому фронті події розділяться на два етапи, і перехід між ними ви відчуєте, коли з початку року мине приблизно чотири місяці. Перший овіяний бажанням і пристрастю - саме так, як ви і хотіли; другий же присвячений вибудовування образу ваших відносин на публіці. Коли до кінця року інтерес стихне і ваш роман знову буде належати лише вам двом, ви зітхнете з полегшенням.





Чи здатна ваша кар'єра вписатися в новий стиль життя? Цілком можливо, але процес цей має відбуватися поетапно. На початку року варто задуматися про першочергові кроки; в середині визначити головну мету; а ближче до кінця вирішити, з чим краще розлучитися.





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Козеріг (22.12–20.01)





Протягом багатьох місяців (можливо, навіть років) вас підштовхують вперед два конкуруючих один із одним імпульси. Перший – безперечне бажання зробити вдалу кар'єру; ви націлилися на саму вершину, прагнете підвищити свій статус і знайти належні йому привілеї. Але за цим прагненням стоїть приховане бажання добитися чогось ще більш значного, цілі, яку вам поки що важко визначити. Можливо, мова йде про власну справу, хоча стати собі господарем для вас не самоціль. У 2020-му Сатурн і Плутон нарешті зустрінуться – вперше за тридцять із гаком років, – і станеться це саме в Козерозі. Їх довгоочікуваний дар – не збентеження й суєта, яку відчують народжені під іншими знаками, а, навпаки, ясність. Ви знайдете те, що шукали, і зрозумієте, що йшли саме до цієї мети, а потім з упевненістю ступніть у нове життя.





Момент істини, який разом міняє все, може настати для вас і в особистому житті. Наприкінці червня в аспекті партнерства відбудеться затемнення, показуючи, що певні відносини можуть - і навіть мають - перерости в щось набагато більше.





У всьому, що стосується роботи і кар'єри, рік обіцяє бути чудовим. У червні-липні ви реорганізуєте свій робочий процес, керуючись здобутою ясністю і чітким баченням мети. Тепер ви знаєте, яким чином можна все поліпшити, і одразу беріться за справу.





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Водолiй (21.01–19.02)





Вважайте, що ви на останньому курсі університету: навколо ще стільки нового, незвіданого, цікавого, але потрібно вже замислюватися про диплом, готуватися до захисту. У фіналі ж ви підете у вільне плавання, опинитеся на просторах зовсім іншого світу. І як би вам не подобалося те, чим ви займаєтеся, цей етап добігає кінця – з'явилася на обрії фінішна пряма, що додає гостроти. 2020 рік буде саме таким. Перегляд порядку денного, ваших цілей і досягнень – одна з головних задач цього року. Скоротивши актуальний список, ви дихатимете вільніше і рік одразу ж здасться яскравішим і веселішим. Своєю чергою, пункти, які дійсно заслуговують на увагу, теж заграють новими фарбами – тим приємніше буде згадувати про них згодом.





В особистих відносинах – якими б вони не були – діють свої, особливі закони. Чим менше залишається часу, тим вище загострення пристрастей; цей рік обіцяє запам'ятатися надовго. Венера затримається в любовному секторі вашого гороскопа на цілих чотири місяці; досить імовірно, що вас чекає роман, що розгорається все сильніше з кожним днем ??– адже ви розумієте, що незабаром йому прийде кінець.





На роботі ви спробуєте завершити всі минулі починання. Тут вкрай важливо добитися відчутного результату – це покаже, що роки, проведені в нинішній ролі, були витрачені не даремно і ви зуміли добитися успіху. Націлюйтеся на те, що в подальшому вам знадобляться лише ваші здібності і репутація; все інше можна залишити позаду.





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Риби (20.02–20.03)





Для вас 2020-й – гра ва-банк. Два ваших покровителя, Юпітер і Нептун, тричі за рік з’являться на одній лінії, пробуджуючи сплеск свіжих ідей і вселяючи надії на майбутнє. Їх вплив штовхатиме вас на авантюри, спроби втілити в життя найсміливіші мрії.

Доведеться набратися мужності і, побачивши найменшу можливість, одразу ж діяти, розуміючи при цьому, що можна і програти, і готуючи шляхи для відступу, якщо фортуна від вас відвернеться.





На особистому фронті гнучкість і готовність піти на компроміс також отримають виняткову важливість. Є речі, яких ви чекали і вимагали від свого роману? Виявляючи наполегливість, беручи тайм-аут, щоб перечекати негоду, ви, можливо, і досягнете успіху, але краще буде знайти розумний компроміс. В кінці червня настане справжній поворотний момент, який, на відміну від усього іншого, має величезне значення. Зроблений вибір визначить ваш шлях до самого кінця року і зніме частину наявних питань.





Активні дії на професійній ниві точно не погіршать ситуацію, але реальної необхідності в них немає. Серйозна криза в червні вирішиться буквально за кілька тижнів – і, якщо ви як і раніше маєте намір розлучитися зі своїм місцем – не кваптеся, бо в кінці року вам випаде набагато вигідніший шанс.