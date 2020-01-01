Происшествия, Полтавщина

На Полтавщині виявили нелегальний кар'єр, де за 2 роки видобули піску на 100 млн грн

Сегодня, 08:08 Просмотров: 1 047 Комментариев: 2

 

Протягом цього періоду вивезли більше 1 млн тонн піску

На території Полтавського району виявили великий нелегальний кар'єр, де за 2 роки видобули 1 млн тонн піску. Як повідомляє Полтавська обласна державна адміністрація, його виявили під час аудиту діяльності структурних підрозділів, ініційованого головою Полтавської ОДА Олегом Синєгубовим.


За попередньою інформацією, нелегальний видобуток піщаної суміші здійснювався під прикриттям реалізації проєкту «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району».


За майже 2 роки у кар'єрі незаконно видобули більше, ніж 1 мільйон тонн піску, чим спричинили збитків на понад 100 мільйонів гривень. На місці нелегального видобутку утворився піщаний «терикон» довжиною майже 1 км, шириною – біля 100 м і висотою до 10 м.


Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов направив звернення щодо перевірки зазначених фактів до Управління СБУ в Полтавській області.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: adm-pl.gov.ua
Теги: карьер песок Полтавщина проверка

Комментарии: 2

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Туся:
Сегодня, 10:20

що ще перевірять? Факти на лице! За таке судити з конфіскацією!!


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shoni1970:
Сегодня, 10:23

Ну а то, что у нас уже более 10 лет на границе Раковки и Садков вывозят ежедневно песок, то никто не знает. Там уже лунный ландшафт, почти как после копателей янтаря. До десятка фур ежедневно, мимо полицейских, через мост едут. Или не мимо?


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