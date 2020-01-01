На Полтавщині виявили нелегальний кар'єр, де за 2 роки видобули піску на 100 млн грн

Сегодня, 08:08 Просмотров: 1 047 Комментариев: 2

На території Полтавського району виявили великий нелегальний кар'єр, де за 2 роки видобули 1 млн тонн піску. Як повідомляє Полтавська обласна державна адміністрація, його виявили під час аудиту діяльності структурних підрозділів, ініційованого головою Полтавської ОДА Олегом Синєгубовим.





За попередньою інформацією, нелегальний видобуток піщаної суміші здійснювався під прикриттям реалізації проєкту «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району».





За майже 2 роки у кар'єрі незаконно видобули більше, ніж 1 мільйон тонн піску, чим спричинили збитків на понад 100 мільйонів гривень. На місці нелегального видобутку утворився піщаний «терикон» довжиною майже 1 км, шириною – біля 100 м і висотою до 10 м.





Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов направив звернення щодо перевірки зазначених фактів до Управління СБУ в Полтавській області.