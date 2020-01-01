У нардепа Мовчана появилась новая помощница – кременчужанка со скромными доходами

Сегодня, 09:05 Просмотров: 931 Комментариев: 2

И теперь у нардепа уже две помощницы-кременчужанки

Нардеп Алексей Мовчан взял в помощницы ещё одну кременчужанку – Викторию Григораш. Она теперь работает его официальным помощником-консультантом. Информация об этом появилась на официальном сайте Верховной Рады.



Алексей Мовчан – кременчужанин, член президентской партии «Слуга народа», племянник кременчугского нардепа Шаповалова. На парламентских выборах Мовчан баллотировался от партии «Слуга народа» и победил в 150-м округе – это бывший округ Константина Жеваго, в его состав входит кременчугский микрорайон Молодежный.

В сентябре 2019-го нардеп Мовчан принял на работу помощником-консультантом дочь секретаря Кременчугского горсовета Валерию Гриценко. Тогда история наделала много шума в прессе.



В начале 2020-го у Мовчана появилась вторая помощница-кременчужанка – Виктория Григораш.





Виктория Григораш уже имела опыт работы с политиками – во время президентских выборов в 2019 году она поработала доверенным лицом кандидата в президенты Юрия Кармазина. Доверенным лицом Кармазина она работала на 150-м округе – том самом, где позже, на парламентских выборах, баллотировался и Мовчан.







Работа доверенным лицом кандидата – временное рабочее место. А основным местом работы Виктории Григораш в 2019 году была кременчугская коммунальная телерадиокомпания (КП КТРК). Именно это предприятие она указала в декларации.



По данным декларации, Виктория получила на КТРК за год более чем скромную зарплату – 6 136 гривен.





Банковских вкладов и сбережений, хранящихся дома, у Григораш нет, во всяком случае в декларации они не отражены.





Есть квартира площадью 54,3 кв. м. – собственник квартиры мама Виктории. Есть машина ЗАЗ TF698К (2011 год выпуска) – собственник машины отец Виктории.





Земельных участков, недостроенных объектов недвижимости и гаражей у семьи нет.





Через год мы сможем сравнить декларации Виктории-сотрудницы КТРК и Виктории-помощницы нардепа.