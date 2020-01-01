Кременчуг, Политика

У нардепа Мовчана появилась новая помощница – кременчужанка со скромными доходами

Сегодня, 09:05 Просмотров: 931 Комментариев: 2

 

И теперь у нардепа уже две помощницы-кременчужанки

Нардеп Алексей Мовчан взял в помощницы ещё одну кременчужанку – Викторию Григораш. Она теперь работает его официальным помощником-консультантом. Информация об этом появилась на официальном сайте Верховной Рады.


Алексей Мовчан – кременчужанин, член президентской партии «Слуга народа», племянник кременчугского нардепа Шаповалова. На парламентских выборах Мовчан баллотировался от партии «Слуга народа» и победил в 150-м округе – это бывший округ Константина Жеваго, в его состав входит кременчугский микрорайон Молодежный.

 

В сентябре 2019-го нардеп Мовчан принял на работу помощником-консультантом дочь секретаря Кременчугского горсовета Валерию Гриценко. Тогда история наделала много шума в прессе.


В начале 2020-го у Мовчана появилась вторая помощница-кременчужанка – Виктория Григораш.


 

Виктория Григораш уже имела опыт работы с политиками – во время президентских выборов в 2019 году она поработала доверенным лицом кандидата в президенты Юрия Кармазина. Доверенным лицом Кармазина она работала на 150-м округе – том самом, где позже, на парламентских выборах, баллотировался и Мовчан.


 


Работа доверенным лицом кандидата – временное рабочее место. А основным местом работы Виктории Григораш в 2019 году была кременчугская коммунальная телерадиокомпания (КП КТРК). Именно это предприятие она указала в декларации.


По данным декларации, Виктория получила на КТРК за год более чем скромную зарплату – 6 136 гривен.


Банковских вкладов и сбережений, хранящихся дома, у Григораш нет, во всяком случае в декларации они не отражены.


Есть квартира площадью 54,3 кв. м. – собственник квартиры мама Виктории. Есть машина ЗАЗ TF698К (2011 год выпуска) – собственник машины отец Виктории.


Земельных участков, недостроенных объектов недвижимости и гаражей у семьи нет.


Через год мы сможем сравнить декларации Виктории-сотрудницы КТРК и Виктории-помощницы нардепа.

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Автор: Лариса Артеменко
Теги: декларация народный депутат помощник-консультант Верховная Рада выборы президента Алексей Мовчан Константин Жеваго

Комментарии: 2

476
romix:
Сегодня, 09:16

А нафига ему помощники, если он ничего не делает? 

Неужели ...?

Данунах! 


+10
4 224
Туся:
Сегодня, 09:57

 через отаких жінок- трудяг приходиться працювати до 60 років, бо вона усю трудову діяльність буде в бумажках ритися, кохве хльобати, та зі своїми босами зажигати, то так і до 80 можна працювати. Молодці дівчата, в нашому житті тільки так і треба! Бо гідність і професіалізм та працелюбство-це хренові чинники в житті. Особисто я дуже пізно  це усе зрозуміла..... 


+3
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