Кременчук має отримати швидкотести на коронавірус до 23 березня

Сегодня, 16:02 Просмотров: 669 Комментариев: 5

Поки що тестів немає — рекомендовано відправляти біоматеріал на дослідження у Київ

У Кременчуці на даний час немає тестів на коронавірус. Така інформація прозвучала під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 13 березня.

- Тестів не має не лише Кременчук, але й більшість міст України, - зауважила віцемер Ольга Усанова.

За кошти резервного фонду міського бюджету закуплять 300 швидкотестів на коронавірус на суму 77 тисяч гривень.

Але Полтавська область отримає тести й від держави (за рахунок Держбюджету). Як повідомила Людмила Пономаренко, заступник начальника управління охорони здоров'я, ці тести мають надійти 22-23 березня. Вони будуть розподілені по медичних закладах області, у тому числі й Кременчуку. На даний час у випадку підозри на коронавірус рекомендовано відправляти біоматеріал на лабораторне дослідження у столицю.