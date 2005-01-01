Кременчуг, Здоровье

Кременчук має отримати швидкотести на коронавірус до 23 березня

Сегодня, 16:02 Просмотров: 669 Комментариев: 5

Поки що тестів немає — рекомендовано відправляти біоматеріал на дослідження у Київ

У Кременчуці на даний час немає тестів на коронавірус. Така інформація прозвучала під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 13 березня.

- Тестів не має не лише Кременчук, але й більшість міст України, - зауважила віцемер Ольга Усанова.

За кошти резервного фонду міського бюджету закуплять 300 швидкотестів на коронавірус на суму 77 тисяч гривень.

Але Полтавська область отримає тести й від держави (за рахунок Держбюджету). Як повідомила Людмила Пономаренко, заступник начальника управління охорони здоров'я, ці тести мають надійти 22-23 березня. Вони будуть розподілені по медичних закладах області, у тому числі й Кременчуку. На даний час у випадку підозри на коронавірус рекомендовано відправляти біоматеріал на лабораторне дослідження у столицю. 

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Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус тести епідемія

Комментарии: 5

223
Джо:
Сегодня, 16:07

250 грн за тест... копейки же..

почему нельзя купить несколько тысяч?


+6
1 211
inattentive:
Сегодня, 17:00

Швидкотести але повільнодоставка.


+4
7
Angel_love:
Сегодня, 17:27

Доставка такая долгая из-за того, что их только вчера в Министерсте заказали, а потом будут распростронять по городам!


+1
4 784
КАПУША:
Сегодня, 17:50

Не цей час кілька людей помре... Рукожопи!


+5
1 486
Marshall:
Сегодня, 18:37

китайцы за 10 дней болничку соорудили, а наши за 10 дней только тесты привезут... и то не факт.


+7
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