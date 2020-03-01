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Ще в одного кременчужанина підозрюють коронавірус

Сегодня, 16:20 Просмотров: 5 228 Комментариев: 7

 

Хворий перебуває в лікарні «Кременчуцька», тести на грип — негативні

Ще в одного кременчужанина підозрюють коронавірус. Хворий 1979 року народження перебуває в інфекційному відділенні лікарні.

 

Як розповіла віцемер Ольга Усанова, відповідаючи на запитання «Телеграфа», зразки біоматеріалу пацієнта направлені в Полтаву (звідти біоматеріал доправляють до Києва). Тести на грип уже проведені, вони негативні.

 

Водночас, як зазначає Ольга Усанова, тести на коронавірус у даному випадку — пересторога медиків. Зараз вони ставлять інший діагноз, пов'язаний з хронічним захворюванням в чоловіка. Результати тестів будуть відомі через 3-5 днів.

 

Оксана Корлякова, головний лікар лікарні «Кременчуцька», ситуацію як медик не коментує і чомусь радить звертатися до пресслужби виконкому. Досить дивна позиція. Зважаючи на те, що рішення протиепідемічної комісії зобов'язує медиків, у тому числі, вести роз'яснювальну роботу серед населення. 

5
Автор: Татьяна Донченко
Теги: коронавірус коронавирус тести

Комментарии: 7

7
Angel_love:
Сегодня, 16:46

Не коронавирус, а обычная пневмония.


-2
173
Saidis:
Сегодня, 16:46

наверное потому и не комментирует, что в этой ситуации и без тестов уже видно, что тут отмазка в виде ОРВИ не прокатит ((( 


+19
751
Angel737:
Сегодня, 17:34

Оксана Корлякова, головний лікар лікарні «Кременчуцька», ситуацію як медик не коментує і чомусь радить звертатися до пресслужби виконкому.

Она же зависит от Мэра, в такой щепетильной теме с этим вирусом не то ляпнет, не по делу или поспешно. И моежет, быстро вылететь с работы.

Как-то так.

 

А за работу, как я понял, очень-очень она Боится.


+9
476
vetalman:
Сегодня, 18:05

о как быстро все пошло , уже в Кременчуге коронавирус  ... и главное вирус косит насмерть восновном пенсов , а это целое поколение .которое закалялось в совковых БАМах ,Целинах Ямбургах ... 


-13
37
Dmytro8:
Сегодня, 18:38

"Результати тестів будуть відомі через 3-5 днів."

Это 3.14дец, товарищи. Они на велосипеде эти анализы в Киев возят?? Да через 5 дней человек уже выздороветь может и сам поймет, что у него нет никакого коронавируса. Может стоит предпринять все возможные меры, чтобы привезти сюда эти экспресс-тесты, что будет намного быстрее и безопаснее, чем везти биоматериал сначала в Полтаву, а потом в Киев?


+11
675
antikola:
Сегодня, 18:40

Цитата: vetalman
вирус косит насмерть восновном пенсов
так это ж так порохом задумано! шоб пенсии не платить!


+1
166
кренделёк:
Сегодня, 18:43

Цитата: antikola

так это ж так порохом задумано! шоб пенсии не платить!

 

тебе не надоело какого то пороха в каждом комменте вспоминать?

сильно любишь? или зависимость по деньгам от него была?

 


 


+3
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