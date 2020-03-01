Ще в одного кременчужанина підозрюють коронавірус

Сегодня, 16:20 Просмотров: 5 228 Комментариев: 7

Ще в одного кременчужанина підозрюють коронавірус. Хворий 1979 року народження перебуває в інфекційному відділенні лікарні.

Як розповіла віцемер Ольга Усанова, відповідаючи на запитання «Телеграфа», зразки біоматеріалу пацієнта направлені в Полтаву (звідти біоматеріал доправляють до Києва). Тести на грип уже проведені, вони негативні.

Водночас, як зазначає Ольга Усанова, тести на коронавірус у даному випадку — пересторога медиків. Зараз вони ставлять інший діагноз, пов'язаний з хронічним захворюванням в чоловіка. Результати тестів будуть відомі через 3-5 днів.

Оксана Корлякова, головний лікар лікарні «Кременчуцька», ситуацію як медик не коментує і чомусь радить звертатися до пресслужби виконкому. Досить дивна позиція. Зважаючи на те, що рішення протиепідемічної комісії зобов'язує медиків, у тому числі, вести роз'яснювальну роботу серед населення.