Здоровье, Украина, Мир

В Україні перша людина померла від коронавірусу

Сегодня, 16:49 Просмотров: 2 480 Комментариев: 1

 

Через 48 годин на два тижні закриють кордони нашої країни для іноземців

Сьогодні, 13 березня, в Україні від коронавірусу померла перша людина - 71-річна жінка з Житомирської області, яку вчора ушпиталили із лабораторно підтвердженим випадком COVID-19. Офіційну інформацію про першу смерть від коронавірусної інфекції оприлюднило Міністерство охорони здоров'я України.


Під наглядом лікарів знаходяться близькі родичі, з якими вона проживала, та особи, з якими вона контактувала. МОН України зазначає, що померла жінка знаходилася в групі ризику. Згідно зі світовою тенденцією, люди поважного віку найбільш вразливі до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками.


Крім того, через 48 годин Україна закриє свої кордони для іноземців на два тижні. Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання РНБО України. Разом з тим, він зазначив, що українці, які сьогодні перебувають за кордоном, матимуть змогу повернутися додому.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: ukrinform.ua
Теги: коронавирус смерть граница закрытие

Комментарии: 1

821
jondin:
Сегодня, 19:13

уже есть второй человек с подозрением у нас в городе.


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