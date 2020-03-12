В Україні перша людина померла від коронавірусу

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Сьогодні, 13 березня, в Україні від коронавірусу померла перша людина - 71-річна жінка з Житомирської області, яку вчора ушпиталили із лабораторно підтвердженим випадком COVID-19. Офіційну інформацію про першу смерть від коронавірусної інфекції оприлюднило Міністерство охорони здоров'я України.





Під наглядом лікарів знаходяться близькі родичі, з якими вона проживала, та особи, з якими вона контактувала. МОН України зазначає, що померла жінка знаходилася в групі ризику. Згідно зі світовою тенденцією, люди поважного віку найбільш вразливі до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками.





Крім того, через 48 годин Україна закриє свої кордони для іноземців на два тижні. Про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час брифінгу за підсумками засідання РНБО України. Разом з тим, він зазначив, що українці, які сьогодні перебувають за кордоном, матимуть змогу повернутися додому.