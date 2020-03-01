Кременчуг, Информцентр для участников АТО

Підтримайте добровольців: 14 березня у Кременчуці стартує великий автопробіг

Сегодня, 13:32 Просмотров: 552

 

Приєднуйтесь фізично, душевно та матеріально

14 березня у Кременчуці відбудуться урочистості до Дня українського добровольця (відзначається з 2017 року), яким шанують мужність та героїзм захисників незалежності України під час російсько-української війни. У Кременчуці захід організовують міські ветеранські та волонтерські організації.


Урочистості розпочнуться об 11.00 у парку Ювілейному біля стели Героям АТО (навпроти Міського палацу культури).


О 12.00 патріотичний розпочнеться автопробіг, під час якого провідають могили бійців.  Його маршрут:

Міський палац культури – вул. Театральна – вул. Шевченка – вул. Ігоря Сердюка – вул. Перемоги – вул. Соборна – вул. Небесної сотні – Деївське кладовище – вул. Миколаївська – вул. Першотравнева – Мала Кохнівка – Горішні Плавні – полтавська траса – проспект Лесі Українки – Свіштовське кладовище – Петрівка – Піщане – площа Перемоги.


Автопробіг завершиться, орієнтовно, о 15.00.


Ви можете приєднатися до нього, а також допомогти добровольцям грошима на пальне (картка 4731 1856 0549 4993 (Махоркін Володимир Вікторович)) або картками на пальне (телефонуйте (098) 840-30-19).


О 16.00 у військовому шпиталі відбудеться показ фільму про добровольців «Міф». Приєднуйтесь всі, хто має відношення до добровольчого руху! Слава Україні!

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Автор: ТелеграфЪ
Теги: автопробег День Добровольца
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