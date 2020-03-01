Підтримайте добровольців: 14 березня у Кременчуці стартує великий автопробіг

14 березня у Кременчуці відбудуться урочистості до Дня українського добровольця (відзначається з 2017 року), яким шанують мужність та героїзм захисників незалежності України під час російсько-української війни. У Кременчуці захід організовують міські ветеранські та волонтерські організації.
Урочистості розпочнуться об 11.00 у парку Ювілейному біля стели Героям АТО (навпроти Міського палацу культури).
О 12.00 патріотичний розпочнеться автопробіг, під час якого провідають могили бійців. Його маршрут:
Автопробіг завершиться, орієнтовно, о 15.00.
Ви можете приєднатися до нього, а також допомогти добровольцям грошима на пальне (картка 4731 1856 0549 4993 (Махоркін Володимир Вікторович)) або картками на пальне (телефонуйте (098) 840-30-19).
О 16.00 у військовому шпиталі відбудеться показ фільму про добровольців «Міф». Приєднуйтесь всі, хто має відношення до добровольчого руху! Слава Україні!