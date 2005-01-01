Хвилинка доброти: у Полтаві 22-річний юнак повернув додому загублену дівчинку

Сегодня, 18:01 Просмотров: 827 Комментариев: 2

Ввечері 12 березня 9-річна дитина на одній із зупинок громадського транспорту просила у перехожих купити їй поїсти

12 березня у Полтаві 22-річний хлопець допоміг поліції повернути додому загублену дівчинку. Про це повідомила пресслужба Національної поліції Полтавщини.





Полтавець побачив дитину без супроводу дорослих близько 20.00 на одній із зупинок громадського транспорту в Київському районі Полтави, вона просила дорослих купити їй поїсти. На запитання де вона живе та де її батьки дівчинка відповісти не змогла. Тому небайдужий юнак викликав копів.





До пошуків рідних дитини долучилися патрульні поліцейські та працівники ювенальної превенції відділення №1 поліції Полтави.

Менше ніж за півгодини їм вдалося знайти маму, яка й забрала доньку додому. Виявилося, що 9-річна дівчинка самостійно вирішила прогулятися містом, поки мама перебувала на роботі.





– Небайдужість полтавця допомогла поліції повернути дитину матері менше ніж за півгодини. Ми висловлюємо слова вдячності юнакові, який сумлінно виконав свій громадянський обов’язок та убезпечив дитину від можливих проблем, – зазначив заступник начальника ГУНП в Полтавській області Олексій Манжиєвський.