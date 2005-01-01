У Полтаві іноземець, що працював охоронцем на СТО, зґвалтував 14-річну дівчину

Сегодня, 14:25 Просмотров: 1 073 Комментариев: 1

Наразі чоловіка затримали та повідомили про підозру у скоєнні тяжкого злочину

У Полтаві затримали іноземця, який вночі 11 березня в Київському районі міста зґвалтував 14-річну полтавку.





Як інформує відділ комунікації поліції Полтавської області, 36-річний громадянин ближнього зарубіжжя працював охоронцем на приватному СТО, там він і напав на дівчину. Після зґвалтування про це до правоохоронних органів повідомив родич неповнолітньої полтавки.





Нападник з 2009 року проживає в Україні, відомо, що він неодноразово засуджувався за тяжкі злочини, у тому числі за розбещення неповнолітньої та спричинення тяжких тілесних ушкоджень жительці іншої області.





Наразі слідчими відділення №1 поліції Полтави відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування неповнолітньої особи). Санкція статті передбачає покарання від 7 до 12 років позбавлення волі.





Іноземця затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому повідомили про підозру у скоєнні тяжкого злочину, вирішується питання щодо обрання судом запобіжного заходу.





У рамках кримінального провадження призначені експертизи. Триває комплекс слідчих дій.