Мерія Кременчука витратить пів мільйона гривень на боротьбу з коронавірусом

Сегодня, 14:04 Просмотров: 869 Комментариев: 6

Гроші виділять з резервного фонду міського бюджету Кременчука на закупівлю тест-систем, масок та інших засобів захисту і дезінфенції

З резервного фонду міського бюджету Кременчука виділять 500 тисяч гривень для проведення заходів щодо протидії поширення коронавірусу. Пропозицію про спрямування коштів на ці потреби озвучив міський голова Віталій Малецький під час засідання міської протиепідемічної комісії 11 березня.





Мер почав з того, що до виконкому звернулися правоохоронці з проханням забезпечити їх засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами. Віталій Малецький також наголосив на необхідності забезпечити цими засобами медиків, освітян.





Сума ще уточнюється: управлінню охорони здоров’я доручили зробити розрахунки та сформувати список усього необхідного. Такі ж доручення отримали керівники департаментів ЖКГ, освіти, керівник управління транспорту. Наразі пресслужба повідомила, що планується купити 300 експрес-тестів на коронавірус для медичних закладів міста.





Водночас, кажучи про засоби захисту, епідеміологи під час засідання комісії наголосили: маску слід надівати хворій, а не здоровій людині.