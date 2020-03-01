Кременчуг, Культура, ТЪ представляет

Березень, що ти робиш, зупинись: у Кременчуці розквітла кульбабка, а у Горішніх Плавнях - абрикос

Сегодня, 15:05 Просмотров: 429 Комментариев: 1

  

Погода вносить свої корективи

Тепла погода вносить свої корективи. Кременчужани діляться у соцмережах світлинами квітів, які завчасно розквітли. Так кременчужанка Skarlet O Hara опублікувала фото кульбабки. 


- В марте!!!ОДУВАНЧИК!!!наверно мир сошел с ума, - написала кременчужанка.


У Горішніх Плавнях розквітло абрикосове дерево. Світлину, на якій видно гілку з абрикосовим цвітом, опублікувала Ірина Берновек. 


  


В анексованому Криму абрикос розквіт ще тиждень тому. У Севастополі розквітли абрикоси й радують мешканців своїм ароматом. 


 


Нагадаємо, що минулого року абрикоси своїм цвітом почали милували кременчужан лише у квітні. 10 квітня 2019 року на сайті Телеграфа вийшов матеріал про те, як абрикосовий цвіт заполонив вулиці Кременчука й соцмережі містян. Цього року абрикоси почали квітнути на місяць раніше. 


В кінці робочого дня: у Кременчуці розквітли абрикоси й ось-ось розпуститься «дівоча душа»

0
Автор: Альона Душенко Источник фото: Skarlet O Hara, Ірина Берновек, Ірина Бутова
Теги: абрикос кульбабка весна

Комментарии: 1

53
StarПёр:
Сегодня, 15:54

Доки Крим знаходиться під окупацією московитів, то не Севастополь. То Свиностополь. До самого звільнення.


0
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх