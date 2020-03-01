Березень, що ти робиш, зупинись: у Кременчуці розквітла кульбабка, а у Горішніх Плавнях - абрикос

Сегодня, 15:05 Просмотров: 429 Комментариев: 1

Тепла погода вносить свої корективи. Кременчужани діляться у соцмережах світлинами квітів, які завчасно розквітли. Так кременчужанка Skarlet O Hara опублікувала фото кульбабки.





- В марте!!!ОДУВАНЧИК!!!наверно мир сошел с ума, - написала кременчужанка.





У Горішніх Плавнях розквітло абрикосове дерево. Світлину, на якій видно гілку з абрикосовим цвітом, опублікувала Ірина Берновек.









В анексованому Криму абрикос розквіт ще тиждень тому. У Севастополі розквітли абрикоси й радують мешканців своїм ароматом.









Нагадаємо, що минулого року абрикоси своїм цвітом почали милували кременчужан лише у квітні. 10 квітня 2019 року на сайті Телеграфа вийшов матеріал про те, як абрикосовий цвіт заполонив вулиці Кременчука й соцмережі містян. Цього року абрикоси почали квітнути на місяць раніше.



