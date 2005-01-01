Укртрансбезпека Полтавщини увійде до Слобожанського міжрегіонального управління

Об’єднають Управління Укртрансбезпеки у Харківській, Полтавській та Сумській областях
Третього березня Кабмін видав розпорядження «Про оптимізацію діяльності територіальних органів Державної служби з безпеки на транспорті».
За пропозицією Міністерства інфраструктури і Державної служби з безпеки на транспорті структурні підрозділи Служби реорганізовуються - утворюється Слобожанське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки.
До нього увійдуть:
До повної передачі повноважень, ці територіальні органи Держслужби з безпеки на транспорті продовжують здійснювати свої повноваження.