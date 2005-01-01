Укртрансбезпека Полтавщини увійде до Слобожанського міжрегіонального управління

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Об’єднають Управління Укртрансбезпеки у Харківській, Полтавській та Сумській областях

Третього березня Кабмін видав розпорядження «Про оптимізацію діяльності територіальних органів Державної служби з безпеки на транспорті».

За пропозицією Міністерства інфраструктури і Державної служби з безпеки на транспорті структурні підрозділи Служби реорганізовуються - утворюється Слобожанське міжрегіональне управління Укртрансбезпеки.





До нього увійдуть:

управління Укртрансбезпеки у Харківській області;

управління Укртрансбезпеки у Полтавській області;

управління Укртрансбезпеки у Сумській області.

До повної передачі повноважень, ці територіальні органи Держслужби з безпеки на транспорті продовжують здійснювати свої повноваження.