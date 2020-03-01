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Скандальное 8-мартовское видео в мэрии Кременчуга: что это было

Вчера, 16:03 Просмотров: 3 534 Комментариев: 12

 

В созданной информационной «ауре» к видео с бодибилдером, многие успели усмотреть «разврат и порнографию», но там было только то, что вы видели

Вчера в кременчугском сегменте соцсети Фейсбук случился скандал. Пользователь Олег Быков поделился видео с канала «Kyiv City», на котором молодой человек спортивного телосложения играет мускулами перед работниками мэрии Кременчуга.



Своё сообщение Олег подписал следующими словами:

«Я думал, что только в Херсонской ОГА блеснули творческими способностями на 8 марта, но нет, в кременчугской мэрии тоже постарались! Оказывается, мэр города не просто «управленец от бога», но и арт-директор! Так может пора в исполкоме Кременчуга ночной клуб, стрип бар открывать? А если серьёзно, то это дно».

 

С аналогичным посылом видео разошлось по соцсетям и в СМИ с заголовками вроде «Стриптиз в подарок от мэра Кременчуга на 8 Марта».

 

Отсылка к Херсонской ОГА – это недавний скандал, который закончился увольнением трёх чиновников, ответственных за организацию празднования 8 марта в этом году. В соцсети попало видео танцев двух девушек (подтанцовка группы «СТЕП»), которые оскорбили чувства «пуританской» части Украины. Разгорелся скандал и «виновных» (двух замов председателя ОГА) уволили, чтобы как-то сгладить ситуацию.



Кременчугское видео, которое должно было вызвать скандал снято на праздновании 8 марта, но в 2019 году. На нём, в первых рядах, можно заметить мэра Виталия Малецкого.

 

Мы пообщались с непосредственным героем видеоролика. Бодибилдера узнали местные коллеги (он известен – занимает должность в Национальной федерации бодибилдинга Украины) и мы связались с ним, чтобы поинтересоваться его реакцией на внезапную популярность. Спортсмен попросил, чтобы мы не называли его имени и рассказал, что уж никак не ожидал такой реакции.

 

– Я тогда занимался в местном центре культуры и мы, вместе с другими коллективами готовили поздравление к 8 марта. Моё выступление заняло минуту в общей трёхчасовой программе. Я показывал произвольную программу, как и на соревнованиях. Ничего не добавлял. Специально выбрали максимально закрытую одежду, чтобы не возникало вопросов, – рассказал бодибилдер. – Очень странно, что СМИ вкидывают такую информацию и не проверяют.

3
Автор: Стас Константинов
Теги: Виталий Малецкий стриптиз 8 Марта бодибилдинг

Как вы относитесь к подобным поздравлениям с 8 Марта (опрос только для женщин)

Комментарии: 12

1 053
hunter:
Вчера, 16:06

smilesmilesmile Веталька не сдавайся,в следующем году возьмешь 1 место.

А пока только 1 место за людей в белом  на остановках.

Спасибо за панику,после их выхода в город ,стали массово скупать все в аптеках и магазах.


+13
54
StarПёр:
Вчера, 16:27

Как говорил Швондер в знаменитой экранизации бессмертного произведения: Это какой-то позор! 

Само по себе неудержимое желание мэра восхищенно посмотреть на мускулистого жеребца не удивительно. Он может делать все что угодно с кем угодно, но не в рабочее время и за пределами административных учреждений. Для увеселительных заведений это норма. Для сессионного зала это весьма постыдное и недопустимое мероприятие.

 


+30
159
кренделёк:
Вчера, 16:31

Цитата: StarПёр

Как говорил Швондер в знаменитой экранизации бессмертного произведения: Это какой-то позор! 

 

ну хоть про рояль ни слова 


+4
41
cenzor:
Вчера, 17:01

Цитата: кренделёк
ну хоть про рояль ни слова
вам тот рояль и роялиста еще 4 года слушать....


+10
21
sergey.kovalenko:
Вчера, 17:14

Вспомнили про бодибилдера, который был 3 года назад laughing


-6
7
Александр скотаренко:
Вчера, 17:16

Никогда не мог подумать, что ТелеграфЪ опустится к уровню кременчугской газеты. Новость давной давности, это во-первых, а во вторых, это не стриптезер, а бодибилдер. Путаете немножко все, теперь можно сделать вывод, что журналисты с вас так себе.

 

[Вы точно текст читали? Администрация]


-15
18
Grinenko:
Вчера, 17:39

Ну и что подкачаный чувак, спортсмен с нормальным телом поигал мышцами, а все разкричались. Каждый развликается как может. Не вижу в этом ничего постыдного. За то может какой-то одинокой даме этот праздник все таки запомнится.


-14
1 053
hunter:
Вчера, 17:46

Ух как боты-защитники завопилиsmile


+12
54
StarПёр:
Вчера, 17:53

Три фиолетовых гранатовых бота подряд выскочили подряд как черт из табакерки. Значит таки подгорает у горисполкомовских м***вошек. 

Цитата: sergey.kovalenko

Вспомнили про бодибилдера, который был 3 года назад 

Бот №1, ну что ж поделать, если широкой огласке это только сейчас поддалось...Ну если вы все так хорошо помните, то значит тоже в зале неудержимо восхищенно смотрели вместе с мэром на мускулистого жеребца...

Цитата: Александр скотаренко
Никогда не мог подумать, что ТелеграфЪ опустится к уровню кременчугской газеты.

Бот №2, уровень кременчугской газеты задаете вы и все ваше горисполкомовское кодло. Опуститься ниже уже невозможно.

Цитата: Grinenko
Каждый развликается как может. Не вижу в этом ничего постыдного.

Бот №3. Расскажите это рядовым бюджетникам с нищенской зарплатой: медсестрам, врачам и учителям. Ну или работникам коммунальных предприятий, которым в 2019 задерживали зарплату. Сидят на нашей шее за деньги налогоплательщиков. Развлекуны херовы...

 

 

 


+24
479
zardi215:
Вчера, 19:18

дикое, дикое дно...                                                                           

хотя похоже, это уже норма жизни, все идет по спирали, и пробивать дно уже не впервой


+11
23
777:
Вчера, 20:17

Клоунада...


+5
70
Snake1908:
Вчера, 20:47

Страшно представить как у них, депутатов, проходят закрытые вечеринки. 


+11
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