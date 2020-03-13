Кременчуг

Кому не хватило гречки – «ТелеграфЪ» разыгрывает «панический набор»

Сегодня, 11:09 Просмотров: 3 237 Комментариев: 10

Гречка, спички, соль, туалетная бумага

Вчера до Кременчуга докатилась «продуктовая паника» на фоне новостей о распространении коронавируса COVID-19 (подтверждены два новых случая заражения). Люди, как и во время истерии с птичьим, свиным и другими гриппами, начали скупать продукты.


 


На полках в АТБ, например, вчера вечером уже не было гречки. Изрядно опустошены были полки с мукой и солью (!).

 

  

«АТБ», 101-й квартал. Полки с гречкой. Гречки нет (осталась только «сечка»)

 

Сегодня появилась информация о том, что в Кременчуге у студента подозревают COVID-19, что несомненно подогреет аппетит некоторых сограждан. Если вы не чувствуете себя защищённым без гречки, соли и спичек, «ТелеграфЪ» предоставляет вам эксклюзивную возможность бесплатно получить «панический набор», в который входит:

  • Пачка гречки
  • Рулон туалетной бумаги
  • Пачка соли
  • Пачка коробков со спичками
  • Свежий номер «Кременчугского Телеграфа» с изображением Владимира Зеленского на первой странице.


  


Чтобы получить набор, вы должны быть подписаны на нашу страницу в Инстаграме и написать под этим постом, как изменилась ваша жизнь в связи с коронавирусом COVID-19.

 

Розыгрыш проведём в понедельник через сервис You to Gift, который определит победителя. Увидимся в понедельник. Может быть*.   

 

* шутка


 

16
Автор: solod
Теги: розыгрыш коронавирус коронавірус гречка приколы

Комментарии: 10

165
кренделёк:
Сегодня, 11:23

юморок так себе grin

 

[Мы серьёзно. Подключайтесь к розыгрышу. Администрация]


+10
59
StarПёр:
Сегодня, 11:38

Зачетный троллинг! Совок в головах не истребим. В данной ситуации умиляет фетишируюящая ностальгия по совку. У меня складывается ощущение что панически скупая соль, спички и гречку они заново переживают экстаз от пережитых подобных ситуаций в советской империи. Это дает им кратковременное ощущение пребывания в том убогом говне.

Я вспоминаю сюжет десятилетней давности в Японии на Фукусиме. Из зоны поражения эвакуировали массово людей. Их размещали экстренно, где только возможно. И показали пункт раздачи питания. Стояла очередь за какой-то совершенно постной похлебкой. Порции не очень большие. Мужчина взял порцию. Его спрашивают, вы наелись порция ведь слишком маленькая? Нет, не наелся, ответил он. Почему вы не станете снова в очередь? Потому что я хоть как-то поел, а тому кто еще вообще не ел может не хватить. 

У нас такое невозможно. Совковое быдлячество в массах неистребимо. 


+10
165
кренделёк:
Сегодня, 11:55

Цитата: кренделёк

 

[Мы серьёзно. Подключайтесь к розыгрышу. Администрация]

ага - за гречку через инсту смотреть кучу рекламы вашей ?

 

хорошо что на сайте блокировщики всю рекламу вашу режут

 

я как то с чужого пк зашел к вам - чуть глаза от рекламы не выпали

 

[Мы в курсе. Всегда хочется побольше и побесплатнее. Администрация]


+13
141
Минометчик Лёша:
Сегодня, 12:10

Цитата: StarПёр
Совковое быдлячество в массах неистребимо. 
Уважаемый, вы сюжеты из магазинов Испании и Италии с пустыми полками видели? Там тоже совок в головах? Люди везде как люди паника, стадное чувство и вот это вот все. Я не знаю, что и где вы там ощущаете,но похоже что именно вы без воспоминаний о совке даже кушать не можете. Чем хорошо быдло , что оно всегда не ты.

 

 

 


+17
62
Dobro i spravedlivostь:
Сегодня, 12:13

А сечку жрите, мус..ра, сами...


+1
512
romix:
Сегодня, 12:18

В т.ч. из-за таких как вы - паника. Каждая вторая статья о вирусе. 

Съеште гручку сами и начинай уже писать о том, что в последнее воскресенье марта мы все перейдем на летнее время. Или когда городской фонтан разчехлят...

ПС. Заготовки сюжетов возьмите из прошлых лет

 

[Вы такой злой из-за того, что вчера не успели гречку купить? Администрация]


+7
414
Lyolya:
Сегодня, 12:51

Инстинкты в действии) 


+3
1 544
mangust-1:
Сегодня, 13:22

Все більш-менш зрозуміло,а от для чого портрет зе-?Ви ж папір вже включили в "панічний набір!


0
4 385
Solenoid:
Сегодня, 13:34

Хм,я вот подумал, а может таки были правы те, кто расстреливал паникёров?

+2
59
StarПёр:
Сегодня, 15:57

Цитата: Минометчик Лёша
Уважаемый, вы сюжеты из магазинов Испании и Италии с пустыми полками видели?

Видел. Забил в поиске. Все ссылки по новостям этой темы идут из рашисткой педерации. 

Ну раз так чего же вы сидите? Бегите выносите все с АТБ! Вам не хватит!

 


0
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