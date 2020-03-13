Кому не хватило гречки – «ТелеграфЪ» разыгрывает «панический набор»

Гречка, спички, соль, туалетная бумага
Вчера до Кременчуга докатилась «продуктовая паника» на фоне новостей о распространении коронавируса COVID-19 (подтверждены два новых случая заражения). Люди, как и во время истерии с птичьим, свиным и другими гриппами, начали скупать продукты.
На полках в АТБ, например, вчера вечером уже не было гречки. Изрядно опустошены были полки с мукой и солью (!).
«АТБ», 101-й квартал. Полки с гречкой. Гречки нет (осталась только «сечка»)
Сегодня появилась информация о том, что в Кременчуге у студента подозревают COVID-19, что несомненно подогреет аппетит некоторых сограждан. Если вы не чувствуете себя защищённым без гречки, соли и спичек, «ТелеграфЪ» предоставляет вам эксклюзивную возможность бесплатно получить «панический набор», в который входит:
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Розыгрыш проведём в понедельник через сервис You to Gift, который определит победителя. Увидимся в понедельник. Может быть*.
* шутка