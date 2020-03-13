Кому не хватило гречки – «ТелеграфЪ» разыгрывает «панический набор»

Сегодня, 11:09 Просмотров: 3 237 Комментариев: 10

Вчера до Кременчуга докатилась «продуктовая паника» на фоне новостей о распространении коронавируса COVID-19 (подтверждены два новых случая заражения). Люди, как и во время истерии с птичьим, свиным и другими гриппами, начали скупать продукты.









На полках в АТБ, например, вчера вечером уже не было гречки. Изрядно опустошены были полки с мукой и солью (!).

«АТБ», 101-й квартал. Полки с гречкой. Гречки нет (осталась только «сечка»)

Сегодня появилась информация о том, что в Кременчуге у студента подозревают COVID-19, что несомненно подогреет аппетит некоторых сограждан. Если вы не чувствуете себя защищённым без гречки, соли и спичек, «ТелеграфЪ» предоставляет вам эксклюзивную возможность бесплатно получить «панический набор», в который входит:

Пачка гречки

Рулон туалетной бумаги

Пачка соли

Пачка коробков со спичками

Свежий номер «Кременчугского Телеграфа» с изображением Владимира Зеленского на первой странице.









Чтобы получить набор, вы должны быть подписаны на нашу страницу в Инстаграме и написать под этим постом , как изменилась ваша жизнь в связи с коронавирусом COVID-19.

Розыгрыш проведём в понедельник через сервис You to Gift, который определит победителя. Увидимся в понедельник. Может быть*.

* шутка



