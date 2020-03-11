Які рекомендації дало МОН навчальним закладам щодо карантину та коронавірусу

Сегодня, 11:01 Просмотров: 2

Міністерство освіти і науки України дало рекомендації навчальним закладам країни стосовно карантину та того, що робити, аби запобігти поширенню інфекційних хвороб. Лист з рекомендаціями №1/9-154 надіслали керівникам освітніх установ.





Нагадаємо, що відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», з 12 березня до 3 квітня включно запроваджується карантин в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління:

дошкільної;

загальної середньої;

позашкільної;

професійної (професійно-технічної);

фахової передвищої;

вищої;

післядипломної освіти.









Також будуть заборонені масові заходи, у яких бере участь більше 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.





Дане рішення Уряду є підставою для керівників закладів освіти видати накази про запровадження карантину в їхньому закладі.





МОН рекомендує навчальним установам:

відмовитись від проведення та участі у масових заходах в приміщеннях та на території закладів освіти, зокрема пробного зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад, змагань, конкурсів, концертів, виставок тощо;

не направляти здобувачів освіти та співробітників закладів до країн з високим ступенем ризику зараження;

інформувати здобувачів освіти та співробітників закладів щодо того, як запобігти поширенню хвороби та дій у випадку захворювання;

розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації;

розробити заходи щодо часткового переведення працівників на дистанційну роботу;

забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;

виділити у гуртожитках закладів профтеху, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань;

виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних комісій;

обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, експертиз до нормалізації епідемічної ситуації.





Важливо: у листі йдеться про те, що терміни карантину можуть змінитися в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.