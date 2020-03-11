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Які рекомендації дало МОН навчальним закладам щодо карантину та коронавірусу

Сегодня, 11:01 Просмотров: 2

 

Офіційний лист направили керівникам освітніх установ

Міністерство освіти і науки України дало рекомендації навчальним закладам країни стосовно карантину та того, що робити, аби запобігти поширенню інфекційних хвороб. Лист з рекомендаціями №1/9-154 надіслали керівникам освітніх установ.


Нагадаємо, що відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19», з 12 березня до 3 квітня включно запроваджується карантин в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління:

  • дошкільної;
  • загальної середньої;
  • позашкільної;
  • професійної (професійно-технічної);
  • фахової передвищої;
  • вищої;
  • післядипломної освіти.


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Також будуть заборонені масові заходи, у яких бере участь більше 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.


Дане рішення Уряду є підставою для керівників закладів освіти видати накази про запровадження карантину в їхньому закладі.


МОН рекомендує навчальним установам:

  • відмовитись від проведення та участі у масових заходах в приміщеннях та на території закладів освіти, зокрема пробного зовнішнього незалежного оцінювання, олімпіад, змагань, конкурсів, концертів, виставок тощо;
  • не направляти здобувачів освіти та співробітників закладів до країн з високим ступенем ризику зараження;
  • інформувати здобувачів освіти та співробітників закладів щодо того, як запобігти поширенню хвороби та дій у випадку захворювання;
  • розробити заходи щодо проведення занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації;
  • розробити заходи щодо часткового переведення працівників на дистанційну роботу;
  • забезпечити профілактичні заходи, які попередять масове розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих респіраторних інфекцій;
  • виділити у гуртожитках закладів профтеху, фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти місця для ізоляції здобувачів освіти з ознаками гострих респіраторних захворювань;
  • виконувати рішення тимчасових обласних протиепідемічних комісій;
  • обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, експертиз до нормалізації епідемічної ситуації.


Важливо: у листі йдеться про те, що терміни карантину можуть змінитися в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні.

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Автор: Катерина Турубара Источник фото: ua.112.ua
Теги: коронавирус МОН карантин
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