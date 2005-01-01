У Кременчуці двоє неповнолітніх побили та пограбували 20-річного хлопця

Потерпілого з травмами середньої тяжкості ушпиталили до лікарні
До поліції Кременчука 6 березня близько 22.30 звернувся 20-річний хлопець, який повідомив, що двоє невідомих побили його та пограбували.
За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, у ході розшукових заходів поліцейські встановили осіб, причетних до скоєного. Ними виявилися місцеві жителі 17 та 16 років. У фігурантів вилучили речові докази.
Потерпілого з травмами середньої тяжкості ушпиталили до лікарні.
За фактом розбійного нападу відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Триває слідство.