Происшествия

У Кременчуці двоє неповнолітніх побили та пограбували 20-річного хлопця

Сегодня, 10:31 Просмотров: 426

Потерпілого з травмами середньої тяжкості ушпиталили до лікарні

До поліції Кременчука 6 березня близько 22.30 звернувся 20-річний хлопець, який повідомив, що двоє невідомих побили його та пограбували.


За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, у ході розшукових заходів поліцейські встановили осіб, причетних до скоєного. Ними виявилися місцеві жителі 17 та 16 років. У фігурантів вилучили речові докази.


Потерпілого з травмами середньої тяжкості ушпиталили до лікарні.


За фактом розбійного нападу відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років із конфіскацією майна. Триває слідство.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: разбойное нападение несовершеннолетние ограбление
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