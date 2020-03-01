До 170 тисяч гривень штрафу загрожує тим, хто порушив карантин

Сегодня, 14:26 Просмотров: 3 117 Комментариев: 3

17 березня нардепи ухвалили закон, який передбачає зміни до адміністративного та кримінального кодексів. Законодавчі ініціативи мають запобігти виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).





Адміністративна відповідальність загрожує особі, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою COVID-19, і яка самовільно залишила місце обсервації (карантину). Штраф за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм становитиме від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Для посадових осіб - штраф від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.





Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічних та інших інфекційних захворювань, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від 17 тисяч до 51 тисячі гривень або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.





Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.



