Кременчуг, Происшествия, Здоровье

До 170 тисяч гривень штрафу загрожує тим, хто порушив карантин

Сегодня, 14:26 Просмотров: 3 117 Комментариев: 3

 

Верховна Рада внесла зміни до адміністративного та кримінального кодексів

 

17 березня нардепи ухвалили закон, який передбачає зміни до адміністративного та кримінального кодексів. Законодавчі ініціативи мають запобігти виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).


Адміністративна відповідальність загрожує особі, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою COVID-19, і яка самовільно залишила місце обсервації (карантину). Штраф за порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм становитиме від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. Для посадових осіб - штраф від 34 тисяч до 170 тисяч гривень.


Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічних та інших інфекційних захворювань, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, карається штрафом від 17 тисяч до 51 тисячі гривень або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років.


Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.


 

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: 24tv.ua
Теги: коронавирус коронавірус штраф

Комментарии: 3

480
vetalman:
Сегодня, 14:45

В Австрии вроде 5000 евро штраф ...это 5 зарплат ...Еще раз доказано что чиновники и народ живут в разных мирах ...


+8
4 402
Solenoid:
Сегодня, 16:48

А какой штраф барыгам, которые забили на карантин и работают дальше? Кто вообще это контролирует и как?


0
345
SaneK:
Сегодня, 17:13

Цитата: vetalman

В Австрии вроде 5000 евро штраф ...это 5 зарплат ...Еще раз доказано что чиновники и народ живут в разных мирах ...

Чего так испугался? ЧИновник-рецидивист? Подхватил китайскую заразу - не нарушай карантин. Если читал дальше заголовка, то для обычного человека штраф от 17 тыс до 34х. 17 тысяч это меньше упомянутых тобой 5 зарплат и слишком мало для человека, который целенаправленно пошел заражать окружающих.


+1
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