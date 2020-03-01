Як АТОвцям отримати кошти на лікування з обласного бюджету

Сегодня, 14:04 Просмотров: 351

Перелік документів для надання матеріальної допомоги з обласного бюджету учасникам АТО на лікування

Згідно обласної Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення населення області й Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації 18 лютого 2020 року №82, передбачено надання одноразової грошової допомоги потерпілим (пораненим) учасникам АТО, ООС. Про це повідомляє пресслужба Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації.





Для отримання грошової допомоги особа письмово звертається до органів державної влади, місцевого самоврядування або безпосередньо до Комісії з відповідною заявою, до якої додаються: