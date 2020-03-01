Як АТОвцям отримати кошти на лікування з обласного бюджету

Перелік документів для надання матеріальної допомоги з обласного бюджету учасникам АТО на лікування
Згідно обласної Комплексної програми соціального захисту та соціального забезпечення населення області й Порядку використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям громадян, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації 18 лютого 2020 року №82, передбачено надання одноразової грошової допомоги потерпілим (пораненим) учасникам АТО, ООС. Про це повідомляє пресслужба Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації.
Для отримання грошової допомоги особа письмово звертається до органів державної влади, місцевого самоврядування або безпосередньо до Комісії з відповідною заявою, до якої додаються:
- Копія паспорта громадянина України (1, 2, 11 сторінки);
- Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відповідну відмітку в паспорті);
- Довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) або інша медична довідка про необхідність лікування;
- Довідка про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або довідка про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, або посвідчення „учасник бойових дій? чи „особа з інвалідністю внаслідок війни?.
- Допомога надається на лікування учасникам АТО, ООС, які отримали поранення, контузію, каліцтво чи захворювання під час участі у антитерористичній операції, операції об’єднаних сил в районах її проведення, у розмірі до 15 тисяч гривень.