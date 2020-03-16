Происшествия

На кременчуцького жартівника, який повідомив про коронавірус у себе, склали протокол

Сегодня, 13:30 Просмотров: 875 Комментариев: 4

Чоловіку загрожує від 21 до 119 гривень штрафу

На кременчужанина склали адмінпротокол за хибний виклик медиків. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.


Учора, 16 березня, близько 3.00 до медиків Кременчука зателефонував 41-річний містянин і повідомив, що був за межами України і підозрює, що міг захворіти на «коронавірус».


Цей випадок учора обговорювали на засідання у мерії. Після дзвінка на «103» бригада «швидкої» виїхала на виклик у засобах індивідуального захисту та доправила чоловіка до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування. Там його прийняли медики, які почали проводити медичний огляд пацієнта. Потім «хворий» заявив, що пожартував. Таким чином перевіряв готовність міста до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.


Медики відразу повідомили про інцидент місцеву поліцію. Правоохоронці склали відносно 41-річного «жартівника» адміністративний протокол за ст. 183 КУпАП «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб». Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 21 до 119 гривень.


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2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: коронавирус коронавірус ложный вызов

Комментарии: 4

179
Sanay:
Сегодня, 14:06

41 рiчний.... жартiвник.... это *******


+4
4
gansit:
Сегодня, 14:20

Цитата: Sanay

41 рiчний.... жартiвник.... это *******

Почему Вы так думаете,может ему надо было в этот район,а это дешевле и быстрее чем на такси.smile


+2
154
cheh_a:
Сегодня, 14:44

_))))))))))))


0
242
obaldet:
Сегодня, 18:30

Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 21 до 119 гривень да за тикие деньги можно развлекаться влупить по полной 21000-119000грн


0
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