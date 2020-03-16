На кременчуцького жартівника, який повідомив про коронавірус у себе, склали протокол

Сегодня, 13:30 Просмотров: 875 Комментариев: 4

На кременчужанина склали адмінпротокол за хибний виклик медиків. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавщини.





Учора, 16 березня, близько 3.00 до медиків Кременчука зателефонував 41-річний містянин і повідомив, що був за межами України і підозрює, що міг захворіти на «коронавірус».





Цей випадок учора обговорювали на засідання у мерії. Після дзвінка на «103» бригада «швидкої» виїхала на виклик у засобах індивідуального захисту та доправила чоловіка до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікування. Там його прийняли медики, які почали проводити медичний огляд пацієнта. Потім «хворий» заявив, що пожартував. Таким чином перевіряв готовність міста до надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.





Медики відразу повідомили про інцидент місцеву поліцію. Правоохоронці склали відносно 41-річного «жартівника» адміністративний протокол за ст. 183 КУпАП «Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб». Санкція статті передбачає покарання у виді штрафу від 21 до 119 гривень.



