На Кременчугском водохранилище реальные буи заменят виртуальными

Сегодня, 13:04 Просмотров: 2 817 Комментариев: 3

Это повысит безопасность и снизит стоимость обслуживания – содержание виртуальных буев обходится дешевле, чем физических

В марте «Госгидрография» начала установку 15 виртуальных буев на Днепре в районах Кременчугского, Каневского и Каховского водохранилищ. Об этом сообщила пресс-служба госучреждения.





Установку проводят с помощью автоматической идентификационной системы Речной инфослужбы филиала «Дельта-Лоцман» АМПУ.





Виртуальный буй — это аналог физического буя, помещенный в электронные картографические системы и радары в виде различимых точек. Такие буи могут помочь судам ориентироваться в случае сильных туманов, когда физические буи вовсе не видны.





Согласно сообщению Госгидрографии, такие буи повысят безопасность судоходства в период продления навигации на Днепре после снятия сезонных буев.





На первом этапе виртуальные буи создадут как аналоги физических, на тех же точках, для постепенного внедрения и восприятия судоводителями нововведения. Со временем планируют полностью перейти на виртуальные.









Госгидрография планирует таким образом избавиться от расходов на обслуживание физических буев.





Информация о виртуальных буях публикуется в Сообщениях мореплавателям, которые издает Госгидрография.





Госгидрография использует виртуальные буи с 2012 года в зоне ответственности в Черном и Азовском морях в системе плавучего ограждения навигационных опасностей.