На Кременчугском водохранилище реальные буи заменят виртуальными

Это повысит безопасность и снизит стоимость обслуживания – содержание виртуальных буев обходится дешевле, чем физических
В марте «Госгидрография» начала установку 15 виртуальных буев на Днепре в районах Кременчугского, Каневского и Каховского водохранилищ. Об этом сообщила пресс-служба госучреждения.
Установку проводят с помощью автоматической идентификационной системы Речной инфослужбы филиала «Дельта-Лоцман» АМПУ.
Согласно сообщению Госгидрографии, такие буи повысят безопасность судоходства в период продления навигации на Днепре после снятия сезонных буев.
На первом этапе виртуальные буи создадут как аналоги физических, на тех же точках, для постепенного внедрения и восприятия судоводителями нововведения. Со временем планируют полностью перейти на виртуальные.
Госгидрография планирует таким образом избавиться от расходов на обслуживание физических буев.
Информация о виртуальных буях публикуется в Сообщениях мореплавателям, которые издает Госгидрография.
Госгидрография использует виртуальные буи с 2012 года в зоне ответственности в Черном и Азовском морях в системе плавучего ограждения навигационных опасностей.