Кременчуг

На Кременчугском водохранилище реальные буи заменят виртуальными

Сегодня, 13:04 Просмотров: 2 817 Комментариев: 3

 
Это повысит безопасность и снизит стоимость обслуживания – содержание виртуальных буев обходится дешевле, чем физических

В марте «Госгидрография» начала установку 15 виртуальных буев на Днепре в районах Кременчугского, Каневского и Каховского водохранилищ. Об этом сообщила пресс-служба госучреждения.


Установку проводят с помощью автоматической идентификационной системы Речной инфослужбы филиала «Дельта-Лоцман» АМПУ.


Виртуальный буй — это аналог физического буя, помещенный в электронные картографические системы и радары в виде различимых точек. Такие буи могут помочь судам ориентироваться в случае сильных туманов, когда физические буи вовсе не видны.


Согласно сообщению Госгидрографии, такие буи повысят безопасность судоходства в период продления навигации на Днепре после снятия сезонных буев. 


На первом этапе виртуальные буи создадут как аналоги физических, на тех же точках, для постепенного внедрения и восприятия судоводителями нововведения. Со временем планируют полностью перейти на виртуальные.


 


Госгидрография планирует таким образом избавиться от расходов на обслуживание физических буев.


Информация о виртуальных буях публикуется в Сообщениях мореплавателям, которые издает Госгидрография. 


Госгидрография использует виртуальные буи с 2012 года в зоне ответственности в Черном и Азовском морях в системе плавучего ограждения навигационных опасностей.

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Автор: Руслана Горгола Источник фото: hydro.gov.ua
Теги: Днепр Кременчугское водохранилище буй

Комментарии: 3

4 402
Solenoid:
Сегодня, 16:53

Чё то не понял. Они предлагают убрать буи с реки, а оставить их только на картах? Или как?


-3
175
Akilbupser:
Сегодня, 17:25

А как другим участникам теперь ориентироваться? Вы видели сколько рыбаков на ПВХ лодках, вдоль форватера стоит?


0
4 402
Solenoid:
Сегодня, 18:15

А кто там минусит? Госгидрография? Желаю вам буев пачку.


0
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