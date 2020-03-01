Верховна Рада призначила Венедіктову на посаду Генпрокурора

Сегодня, 12:33 Просмотров: 868 Комментариев: 5

Сьогодні, 17 березня, народні депутати України більшістю підтримали призначення Ірини Венедіктової на посаду Генерального прокурора. Проєкт Постанови про надання згоди на призначення Президентом України Венедіктової І.В. на посаду Генерального прокурора підтримали 269 нардепів.





Ірина Венедіктова до цього тимчасово виконувала обов'язки Директора Державного бюро розслідувань.





Кременчуцькі нардепи Олексій Мовчан та Юрій Шаповалов також підтримали відповідний проєкт постанови. З поіменним голосуванням можна ознайомитися тут.