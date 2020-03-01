Политика

Верховна Рада призначила Венедіктову на посаду Генпрокурора

Сегодня, 12:33 Просмотров: 868 Комментариев: 5

 

«За» проголосували 269 нардепів

Сьогодні, 17 березня, народні депутати України більшістю підтримали призначення Ірини Венедіктової на посаду Генерального прокурора. Проєкт Постанови про надання згоди на призначення Президентом України Венедіктової І.В. на посаду Генерального прокурора підтримали 269 нардепів.


Ірина Венедіктова до цього тимчасово виконувала обов'язки Директора Державного бюро розслідувань. 


Кременчуцькі нардепи Олексій Мовчан та Юрій Шаповалов також підтримали відповідний проєкт постанови. З поіменним голосуванням можна ознайомитися тут.

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: Генпрокуратура Верховна Рада

Комментарии: 5

3
Елена Васильева:
Сегодня, 13:10

mask Отлично!


+1
922
стабільний пкращувач:
Сегодня, 13:30

рыгореванш медвечука портнова и прочих сепаров проходит на всех направлениях...


-8
712
antikola:
Сегодня, 13:51

Цитата: стабільний пкращувач
рыгореванш
а зеленым всё хорошо, лишь бы не порох....даже когда к ним в дом прийдут грабить и насиловать, в голове будет роится мысль. хорошо хоть, что это не порох.


-5
301
Кавоман:
Сегодня, 13:52

Рябошапка був на 100% свій. А ця портновська баба - на 100500% своя. Схоже об ваву олігархи (це ті кого він винищів як клас і руки повідрубував, але вчора зустрічався і клянчив грошенят) не тільки руки і ноги витирають. Але, саме для цього вони його і поставили.

Д*па стає все більш виразною. У вави є вілла в Італіїї (та не тільки) і офшор на Кіпрі (та не тільки), а у вас?


-6
4 402
Solenoid:
Сегодня, 18:17

Б***, это уже не смешно. Реально клоуны какие-то сидят там. Ну а шо вы хотели?


-1
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