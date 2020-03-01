«Кременчук» вийде на бій з «Білим Барсом» без глядачів

Сегодня, 12:05 Просмотров: 485

«Кременчук» у півфіналі Української хокейної ліги зіграє з «Білим Барсом». 16 березня в рамках чвертьфінальної серії плей-офф «Білий Барс» в овертаймі обіграв «Крижаних Вовків» 5:4 і виграв серію 2-1, ставши четвертим півфіналістом другого етапу чемпіонату. У півфіналі плей-офф «Білий Барс» розіграє путівку у фінал з переможцем регулярного чемпіонату ХК «Кременчук».





Календар ігор плей-офф для ХК «Кременчук»





Півфінал плей-офф стартує іграми на арені «Айсберг» 19 (о 18.30 годині) та 21 березня (14.00). У фінал вийде команда, яка перемогла в серії чотири рази. 24 і 26 березня серія переїде до Білої Церкви. Також, у разі потреби, 28, 30 березня і 1 квітня відбудуться вирішальні півфінальні матчі між цими командами.





Півфінальні поєдинки без підтримки вболівальників





Усі поєдинки півфінальних серій плей-офф відбудуться без глядачів, в зв'язку з заходами, які необхідно прийняти через загрозу епідемії коронавірусної інфекції в Україні.





Без рукотискань





УХЛ відмовилася від післяматчевих рукостискань через коронавіруса. У матчі між херсонським «Дніпром» і харківським МХК «Динамо» гравці не знімали краги. Також, для того щоб мінімізувати ризик поширення коронавирусной інфекції, рішенням дирекції Української хокейної ліги було прийнято рішення відмовитися від післяматчевих рукостискань. Замість цього гравці, рухаючись назустріч один одному, дякують суперника за гру ударом крага в краги:



