Абонвідділи комунальних служб у Кременчуці обмежили прийом: як звертатися дистанційно (телефони, адреси)

Абонентам рекомендують звертатися дистанційно: телефонувати, писати на електронну пошту або залишати паперові листи на вході
У Кременчуці абонентські відділи служб, які надають комунальні послуги, обмежили прийом людей у зв’язку з карантином та профілактикою коронавірусу до 3 квітня. Відповідні оголошення з’явилися на дверях офісів та на інтернет-порталах надавачів послуг. Людей інформують по способи звернень без особистого контакту.
Абонвідділ повідомляє, що побутові споживачі можуть скористатися спеціальними скриньками для кореспонденції, які знаходяться при вході до товариства на проспекті Свободи, 8 (для листування та документів).
Передати покази лічильників гарячої води можна будь-яким зручним способом:
Юридичним споживачам радять передавати покази лічильників гарячої води за допомогою скриньок на вході до товариства на проспекті Свободи, 8.
З приводу інших питань можна звертатися за телефонами:
760-127; 760-183; 760-102; 760-105 – для юридичних споживачів.
Підприємство радить своїм споживачам для листування скористатися поштовими послугами. І попереджає: заяви щодо перерахунку будуть прийматися не раніше 7 квітня. Можна телефонувати, писати електронні листи.
Електронна адреса: office@kremenchuk-teplo.org.ua.
Також на сайті підприємства передбачена спрощена форма для звернень громадян.
Товариство, яке відповідає за постачання електроенергії та виставлення рахункв, обмежила. доступ до центрів обслуговування споживачів (ЦОС). Абонентам радять скористатися скриньками на вході (проспект Свободи, 8) або телефонувати чи писати на електронну пошту.
Телефони Кременчуцького ЦОС:
Електронні адреси: cos_kr01@energo.pl.ua, cos_kr02@energo.pl.ua
Компанія, яка відповідає за розподіл електроенергії, нагадала, як передати показники лічильників дистанційно.
Передати покази лічильника можна:
Юридичним особам також радять подавати звіти дистанційно у веб-сервісі «Сторінка юридичного споживача» на сайті компанії, передати звіт через скриньку для кореспонденції за адресою філії (проспект Свободи, 8 у Кременчуці); листуватися електронною чи звичайною поштою.
Отримати додаткову інформацію можна за телефонами Кол-центру (вище) та телефонами інформаційно-консультаційного центру в Полтаві:
(0532) 510-565, 510-564 (згідно з діючими тарифами міського та міжміського зв’язку).
Підприємство радить скористатися спеціальними скриньками для кореспонденції у фойє адміністративної будівлі (Героїв Бреста, 35А).
Передати показники лічильника можна:
Також підприємство розмістило телефони всіх основних служб:
|
Служба
|
Час роботи
|
Телефон
|
Диспетчерська служба
|
цілодобово
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74-70-70
|
Приймальня
|
Понеділок-п'ятниця
|
+38 (067) 408-55-36
|
Абонентний відділ
|
Понеділок-п'ятниця
|
+38 (097) 557-35-33
|
Служба обліку та реалізації води
|
Понеділок-п'ятниця
|
+38 (067) 530-84-85
+38 (050) 300-24-62
|
Відділ приладів комерційного обліку
|
Понеділок-п'ятниця
|
+38 (067) 400-51-31
|
Хіміко-бактеріологічна лабораторія
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Понеділок-п'ятниця
|
+38 (050) 189-10-19
Ці підприємства поки що не повідомили про обмеження режиму роботи. Проте вони теж мають сервіси для дистанційної роботи зі споживачами.
До ТОВ «Кременчугаз-постачання» (відповідає за постачання газу та рахунки споживачам) можна звернутися за телефонами:
70-12-12, (067) 505-63-12 (прийом заяв, звернення громадян, бухгалтерія, консультації юриста та спеціаліст по поставках газу).
Електронна адреса: kgp-post@ukr.net, поштова адреса: пров. Героїв Бреста, 45.
Звернутися до ПрАТ «Кременчукгаз» (відповідає за розподіл газу) можна за телефонами: 78-04-04; (067) 503-75-20; (095) 720-00-36; (063)839-35-33.
Електронна адреса: info@kgaz.com.ua.
Передати показники лічильника можна: