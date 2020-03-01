Абонвідділи комунальних служб у Кременчуці обмежили прийом: як звертатися дистанційно (телефони, адреси)

Сегодня, 11:41 Просмотров: 1 161 Комментариев: 1

Абонентам рекомендують звертатися дистанційно: телефонувати, писати на електронну пошту або залишати паперові листи на вході

У Кременчуці абонентські відділи служб, які надають комунальні послуги, обмежили прийом людей у зв’язку з карантином та профілактикою коронавірусу до 3 квітня. Відповідні оголошення з’явилися на дверях офісів та на інтернет-порталах надавачів послуг. Людей інформують по способи звернень без особистого контакту.





ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»

Абонвідділ повідомляє, що побутові споживачі можуть скористатися спеціальними скриньками для кореспонденції, які знаходяться при вході до товариства на проспекті Свободи, 8 (для листування та документів).





Передати покази лічильників гарячої води можна будь-яким зручним способом:

за допомогою паблік аккаунту у мобільному додатку VIBER (інструкція на сайті www.eks.com.ua);

за допомогою сайту у мережі інтернет www.ekc.com.ua;

у інтерактивному режимі, зателефонувавши на мобільний номер (067) 000 13 57;

у голосовому режимі, зателефонувавши на номер стаціонарного зв`язку 70-03-57;

З приводу інших питань можна звертатися за телефонами:

760-123; 760-221; 760-278 – для побутових споживачів

Юридичним споживачам радять передавати покази лічильників гарячої води за допомогою скриньок на вході до товариства на проспекті Свободи, 8.





З приводу інших питань можна звертатися за телефонами:

760-127; 760-183; 760-102; 760-105 – для юридичних споживачів.





КП «Теплоенерго»

Підприємство радить своїм споживачам для листування скористатися поштовими послугами. І попереджає: заяви щодо перерахунку будуть прийматися не раніше 7 квітня. Можна телефонувати, писати електронні листи.

758-727; 758-726 - телефони абонентського відділу;

758-732 - телефон теплової інспекції;

Електронна адреса: office@kremenchuk-teplo.org.ua.





Також на сайті підприємства передбачена спрощена форма для звернень громадян .





ТОВ «Полтаваенергозбут»

Товариство, яке відповідає за постачання електроенергії та виставлення рахункв, обмежила. доступ до центрів обслуговування споживачів (ЦОС). Абонентам радять скористатися скриньками на вході (проспект Свободи, 8) або телефонувати чи писати на електронну пошту.





Телефони Кременчуцького ЦОС:

74-72-17

067-571-66-97

095-559-84-08

Електронні адреси: cos_kr01@energo.pl.ua, cos_kr02@energo.pl.ua





ПАТ «Полтаваобленерго»

Компанія, яка відповідає за розподіл електроенергії, нагадала, як передати показники лічильників дистанційно.

Передати покази лічильника можна:

через сайт АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», в меню «Передати покази»;

за телефонами кол-центру: (0800) 305-035 (безкоштовно), (0532) 510-910, 050-305-99-10, 097-20-20-207, 093-17-02-533 (за тарифами операторів зв’язку) – за цими ж телефонами можна отримати додаткову інформацію ;

через онлайн-сервіс «Ваша абонентська книжка»;

через месенджер Viber за посиланням

за телефонами кол-центру: (0800) 305-035 (безкоштовно), (0532) 510-910, 050-305-99-10, 097-20-20-207, 093-17-02-533 (за тарифами операторів зв’язку) ; через онлайн-сервіс «Ваша абонентська книжка»; через месенджер Viber за посиланням через чат-бот «ПолтаваОблЕнерго» у месенджері Telegram @PltOblEnergo_bot;

зателефонувавши за контактними службовими стаціонарними та мобільними телефонами філії;

через скриньки для кореспонденції у філії;

зателефонувавши за контактними службовими стаціонарними та мобільними телефонами філії; через скриньки для кореспонденції у філії; електронною поштою - kanc@krres.poe.pl.ua (Кременчуцька філія).





Юридичним особам також радять подавати звіти дистанційно у веб-сервісі «Сторінка юридичного споживача» на сайті компанії, передати звіт через скриньку для кореспонденції за адресою філії (проспект Свободи, 8 у Кременчуці); листуватися електронною чи звичайною поштою.





Отримати додаткову інформацію можна за телефонами Кол-центру (вище) та телефонами інформаційно-консультаційного центру в Полтаві:

(0532) 510-565, 510-564 (згідно з діючими тарифами міського та міжміського зв’язку).





КП «Кременчукводоканал»

Підприємство радить скористатися спеціальними скриньками для кореспонденції у фойє адміністративної будівлі (Героїв Бреста, 35А).

Передати показники лічильника можна:

у розділі «Особистий кабінет» на сайтіКП «Кременчукводоканал» через особистий кабінет абонента для фізичних та юридичних осіб;

за телефоном у інтерактивному режимі (067) 000-13-57;

через сайт КП НВФ «ВАС» - www.ekc.com.ua;

через месенджер Viber (інструкція на сайті www.ekc.com.ua);

у голосовому режимі за телефоном: 70-03-57.

Також підприємство розмістило телефони всіх основних служб:





Служба Час роботи Телефон Диспетчерська служба цілодобово 74-70-70

+38 (067) 403-97-86

+38 (050) 027-59-84 Приймальня Понеділок-п'ятниця

з 08.00 до 17.00

Перерва з 12.00 до 13.00 +38 (067) 408-55-36 Абонентний відділ Понеділок-п'ятниця

з 08.00 до 17.00

Перерва з 12.00 до 13.00 +38 (097) 557-35-33

+38 (095) 814-40-32 Служба обліку та реалізації води Понеділок-п'ятниця

з 08.00 до 17.00

Перерва з 12.00 до 13.00 +38 (067) 530-84-85 +38 (050) 300-24-62 Відділ приладів комерційного обліку Понеділок-п'ятниця

з 08.00 до 17.00

Перерва з 12.00 до 13.00 +38 (067) 400-51-31 Хіміко-бактеріологічна лабораторія Понеділок-п'ятниця

з 08.00 до 17.00

Перерва з 12.00 до 13.00 +38 (050) 189-10-19

ПрАТ «Кременчукгаз» та ТОВ «Кременчукгаз-постачання»

Ці підприємства поки що не повідомили про обмеження режиму роботи. Проте вони теж мають сервіси для дистанційної роботи зі споживачами.





До ТОВ «Кременчугаз-постачання» (відповідає за постачання газу та рахунки споживачам) можна звернутися за телефонами:

70-12-12, (067) 505-63-12 (прийом заяв, звернення громадян, бухгалтерія, консультації юриста та спеціаліст по поставках газу).





Електронна адреса: kgp-post@ukr.net, поштова адреса: пров. Героїв Бреста, 45.





Звернутися до ПрАТ «Кременчукгаз» (відповідає за розподіл газу) можна за телефонами: 78-04-04; (067) 503-75-20; (095) 720-00-36; (063)839-35-33.





Електронна адреса: info@kgaz.com.ua.





Передати показники лічильника можна: