Ні телевізора, ні цуценяти: двох людей «кинули на гроші» вчора на сайті OLX

Сегодня, 11:02 Просмотров: 377 Комментариев: 1

Покупці переказували кошти на банківські картки, у результаті не побачили ні покупок, ні своїх грошей

16 березня до поліції звернулося одразу двоє людей, яких шахраї ошукали на сайті оголошень OLX. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького відділу поліції.





О 14.34 19-річна мешканка Горішніх Плавнів повідомила, що 14 березня о 11.10 перерахувала 4000 грн на банківську картку автора оголошення за покупку цуценяти - у результаті залишилася без грошей і без тваринки.





Про аналогічний випадок розповів правоохоронцям о 20.50 35-річний кременчужанин: 16 березня о 13.00 він переказав 2110 грн за телевізор, але свій товар так і не отримав.





Попередня кваліфікація цих справ за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) КК України.



Поліція радить громадянам бути обережними з покупками в інтернеті, уважно перевіряти дані та не перераховувати кошти до моменту отримання товару.