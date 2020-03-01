Происшествия

Ні телевізора, ні цуценяти: двох людей «кинули на гроші» вчора на сайті OLX

Сегодня, 11:02 Просмотров: 377 Комментариев: 1

 

Покупці переказували кошти на банківські картки, у результаті не побачили ні покупок, ні своїх грошей

16 березня до поліції звернулося одразу двоє людей, яких шахраї ошукали на сайті оголошень OLX. Про це повідомила пресслужба Кременчуцького відділу поліції.


О 14.34 19-річна мешканка Горішніх Плавнів повідомила, що 14 березня о 11.10 перерахувала 4000 грн на банківську картку автора оголошення за покупку цуценяти - у результаті залишилася без грошей і без тваринки.


Про аналогічний випадок розповів правоохоронцям о 20.50 35-річний кременчужанин: 16 березня о 13.00 він переказав 2110 грн за телевізор, але свій товар так і не отримав.


Попередня кваліфікація цих справ за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) КК України.


Поліція радить громадянам бути обережними з покупками в інтернеті, уважно перевіряти дані та не перераховувати кошти до моменту отримання товару.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: мошенничество olx объявления покупки банковская карта

Комментарии: 1

1 370
ankrem:
Сегодня, 11:28

А она цуценято почтой потом хотела получить ?


+1
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